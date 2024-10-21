Собаки та люди синхронізують роботу свого мозку коли дивляться один на одного, — дослідження

Вчені зазначають, що синхронізація зазвичай спостерігається між представниками одного виду, однак нові дослідження показали інший результат.

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Коли собаки та люди дивляться один на одного, їхній мозок синхронізується. Дослідження зафіксували перший випадок спостереження "нейронної синхронізації" між різними видами досліджень, повідомляє видання Оnline library.

Зазвичай нейронна синхронізація спостерігається між представниками одного виду, включаючи мишей, кажанів та приматів. У людей це часто відбувається під час розмови.

У недавньому дослідженні дослідники досліджували нейронну синхронізацію за допомогою неінвазивного пристрою реєстрації активності мозку, яка називається електроенцефалографією (ЕЕГ). Під час досліджень використовувались головні убори з електродами, які можуть записувати нервові сигнали біглів і людей.

Науковці проаналізували, як змінюються ці нейронні сигнали, коли собаки та люди були ізольовані один від одного або перебували в одній кімнаті, але не дивилися один на одного. Потім собаки та люди взаємодіяли один з одним.

Коли собаки та люди дивилися один на одного, а люди гладили собак, сигнали їхнього мозку синхронізувалися. Активність ключових областей мозку, які відповідають за увагу у собак та людей, перекривалася. Ті собаки та люди, які краще познайомились один з одним за п'ять днів дослідження, показали велику синхронізацію нервових сигналів. Такий випадок синхронізації мозку між різними видами викликає цікаві думки про тонкощі взаємовідносин людини та собаки й може допомогти нам краще зрозуміти один одного.

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