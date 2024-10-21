Собаки и люди синхронизируют работу своего мозга когда смотрят друг на друга, — исследование

Ученые отмечают, что синхронизация обычно наблюдается между представителями одного вида, однако новые исследования показали другой результат.

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Когда собаки и люди смотрят друг на друга, их мозг синхронизируется. Исследования зафиксировали первый случай наблюдения "нейронной синхронизации" между различными видами исследований, сообщает издание ОпІіпе library.

Обычно нейронная синхронизация наблюдается между представителями одного вида, включая мышей, летучих мышей и приматов. У людей это часто происходит во время разговора.

В недавнем исследовании исследователи исследовали нейронную синхронизацию с помощью неинвазивного устройства регистрации активности мозга, которая называется электроэнцефалографией (ЭЭГ). Во время исследований использовались головные уборы с электродами, которые могут записывать нервные сигналы беглов и людей.

Ученые проанализировали, как меняются эти нейронные сигналы, когда собаки и люди были изолированы друг от друга или находились в одной комнате, но не смотрели друг на друга. Затем собаки и люди взаимодействовали друг с другом.

Когда собаки и люди смотрели друг на друга, а люди гладили собак, сигналы их мозга синхронизировались. Активность ключевых областей мозга, которые отвечают за внимание у собак и людей, перекрывалась. Те собаки и люди, которые лучше познакомились друг с другом за пять дней исследования, показали большую синхронизацию нервных сигналов. Такой случай синхронизации мозга между различными видами вызывает интересные мысли о тонкостях взаимоотношений человека и собаки и может помочь нам лучше понять друг друга.

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