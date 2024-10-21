Жить радостно виляя хвостом. Как сделать так, чтобы ваша собака была счастливой и здоровой

Эксперты дали несколько простых, но эффективных советов, которые помогут сделать жизнь питомца значительно лучше.

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Люди и собаки годами живут бок о бок, за это время ни даже успели заработать репутацию лучших друзей человека, но нам все еще многое неизвестно о них самих. В последние годы ученые все больше уделяют внимание тому, чтобы найти эффективные методы сделать питомца счастливым и помочь ему прожить свою "лучшую жизнь", пишет Science Alert.

Эксперты отмечают, что результаты новых исследований показывают, что собаки во многом похожи на людей, но при этом сильно отличаются между собой. В новых исследованиях ученые используют науку, чтобы взглянуть на мир с точки зрения "четырех лап" и наслаждаться жизнью. В результате эксперты вывели пять простых правил, которые помогут сделать питомца счастливым.

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Позвольте обнюхивать

Исследователи обнаружили, что обнюхивание делает собак счастливее: наши питомцы живут в мире, основанном на запахах. Именно поэтому прогулка с собакой — наша ежедневная физическая активность, но это также и единственная возможность для наших питомцев "познать мир вокруг".

В результате ученые призывают, дать животным возможность хорошо обнюхать дерево или столб, которые их заинтересовали.

Дайте свободу действий

Исследователи обнаружили, что предоставление животным выбора и контроля в их жизни также важно для их психического благополучия. Эксперты уверены, что мы способны помочь нашим собакам наслаждаться лучшим благополучием, создавая больше вариантов и предлагая им контроль для реализации своей свободы действий. Отметим, что предоставление выбора не обязательно должно быть сложным или дорогим.

Каждая собака — личность

Не менее важным, по мнению ученых, является то, у собак, как и у людей, есть свои личности и предпочтения. Простыми словами, нет универсального способа сделать собаку счастливой, так как не всем нравятся одни и те же вещи. Одной собаке может понравиться пойти в парк для собак и бегать с другими собаками на высокой скорости в течение часа, в то время как другой собаке гораздо больше понравится проводить время с хозяином.

Уважайте выбор питомца

Исследователи также считают, что владельцам питомцев следует научиться уважать выбор питомца. Для этого у них должно быть тихое место, куда животное может уйти, если захочет. Например, люди могут смотреть телевизор слишком громко, а гости могут быть слишком надоедливыми — у животных должно быть место, где они могут укрыться от не комфортной ситуации.

Активность без поводка

Когда собакам разрешают бегать без поводка, они используют пространство по-другому. Они, как правило, исследуют больше и двигаются быстрее, чем когда идут с нами на поводке. Исследователи считают, что выгул без поводка дает им важную и веселую физическую активность, которая помогает им оставаться в форме и здоровыми.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали то, что именно собаки не могут забыть в течение долгого периода.