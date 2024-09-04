Годами хранят в памяти. Ученые назвали то, что собаки не могут забыть в течение долгого периода

Исследование показывает, что питомцы способны помнить названия некоторых игрушек спустя годы после того, как они их видели в последний раз.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок — за это время животные уже успели обзавестись репутацией лучшей друзей человека, но до сих пор не перестают нас удивлять. В новом исследовании ученые были сосредоточены на изучении когнитивных способностей собак и обнаружили нечто любопытное, пишет The Guardian.

Исследование было проведено венгерскими учеными и предполагает, что некоторые питомцы способны годами хранить в памяти название игрушек, даже если не видят их долгое время. Ранее ученые обнаружили, что некоторые собаки обладают замечательной способностью запоминать названия игрушек, например, бордер-колли по кличке Чейзер выучил названия более 1000 предметов. Теперь ученые считают, что память об отдельных предметах может храниться в мозгу животных, даже если игрушка не попадалась им на глаза в течение двух лет.

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По словам первого автора исследования Шани Дор из Университета Этвеша Лоранда, результаты их с коллегами работы показывают, что собаки хранят названия предметов в памяти долгое время, а не просто освежаю свою память посредством частой игры с предметом. Более того, авторы исследования считают, что полученные ими результаты могут иметь значение для понимания эволюции человеческого языка, в особенности из-за того, что память является одним из важнейших его компонентов.

В ходе исследования ученые изучили пять собак, которые в более ранних исследованиях уже выучили 12 новых для себя игрушек. Впоследствии эти игрушки были убраны из жизни животных на два года, а затем их вернули из "отставки". У трех собак были все 12, у другой было 11 игрушек, а у одной собаки было только пять игрушек, поскольку некоторые были потеряны.

Каждой испытуемой собаке позволили осмотреть предметы, а затем пять или шесть из поместили в одной комнате другими игрушками животных. Далее собак попросили достать каждую из "тестовых" игрушек — по одной за раз. Чтобы свести к минимуму помехи, владелец заменял выбранные игрушки только тогда, когда в куче оставалось всего три тестовых игрушки. Исследователи наблюдали за ними онлайн с помощью устройств видеозаписи.

Отметим, что эксперимент был проведен дважды для каждого питомца, а также был повторен для четырех собак, использующих свои тестовые игрушки. Результаты работы ученых показывают, что в целом собаки правильно выбирали игрушки в 44% случаев, а у некоторых процент успеха достигал 60%. Авторы исследования отмечают, что этот уровень оказался значительно выше, чем они предполагали в начале исследования.

Результаты были обусловлены мастерством четырех собак, причем эти собаки помнили названия от трех до девяти своих тестовых игрушек. Авторы исследования отмечают, что собаки действительно могут запоминать названия предметов, но на это способны далеко не все. Более того, ученые все еще не знают, что лежит в основе этого когнитивного навыка.

Однако ученые заметили, что у собак, которые лучше запоминали названия предметов, часто были владельцы, уделяющее им больше времени.

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