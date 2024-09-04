Роками зберігають у пам'яті. Учені назвали те, що собаки не можуть забути протягом довгого періоду

Дослідження показує, що вихованці здатні пам'ятати назви деяких іграшок через роки після того, як вони їх бачили востаннє.

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Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч — за цей час тварини вже встигли завести репутацією найкращих друзів людини, але досі не перестають нас дивувати. У новому дослідженні вчені були зосереджені на вивченні когнітивних здібностей собак і виявили дещо цікаве, пише The Guardian.

Дослідження було проведене угорськими вченими й припускає, що деякі улюбленці здатні роками зберігати в пам'яті назву іграшок, навіть якщо не бачать їх довгий час. Раніше вчені виявили, що деякі собаки мають чудову здатність запам'ятовувати назви іграшок, наприклад, бордер-коллі на прізвисько Чейзер вивчив назви понад 1000 предметів. Тепер учені вважають, що пам'ять про окремі предмети може зберігатися в мозку тварин, навіть якщо іграшка не потрапляла їм на очі протягом двох років.

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За словами першого автора дослідження Шані Дор з Університету Етвеша Лоранда, результати їхньої з колегами роботи показують, що собаки зберігають назви предметів у пам'яті тривалий час, а не просто освіжають свою пам'ять за допомогою частої гри з предметом. Ба більше, автори дослідження вважають, що отримані ними результати можуть мати значення для розуміння еволюції людської мови, особливо через те, що пам'ять є одним із найважливіших її компонентів.

Під час дослідження вчені вивчили п'ять собак, які в більш ранніх дослідженнях уже вивчили 12 нових для себе іграшок. Згодом ці іграшки були прибрані з життя тварин на два роки, а потім їх повернули з "відставки". У трьох собак були всі 12, в іншого було 11 іграшок, а в одного собаки було тільки п'ять іграшок, оскільки деякі були втрачені.

Кожному випробовуваному собаці дозволили оглянути предмети, а потім п'ять або шість із них помістили в одній кімнаті з іншими іграшками тварин. Далі собак попросили дістати кожну з "тестових" іграшок — по одній за раз. Щоб звести до мінімуму перешкоди, власник замінював обрані іграшки тільки тоді, коли в купі залишалося всього три тестових іграшки. Дослідники спостерігали за ними онлайн за допомогою пристроїв відеозапису.

Зазначимо, що експеримент було проведено двічі для кожного улюбленця, а також було повторено для чотирьох собак, які використовують свої тестові іграшки. Результати роботи вчених показують, що загалом собаки правильно обирали іграшки в 44% випадків, а в деяких відсоток успіху сягав 60%. Автори дослідження зазначають, що цей рівень виявився значно вищим, ніж вони припускали на початку дослідження.

Результати були зумовлені майстерністю чотирьох собак, причому ці собаки пам'ятали назви від трьох до дев'яти своїх тестових іграшок. Автори дослідження зазначають, що собаки дійсно можуть запам'ятовувати назви предметів, але на це здатні далеко не всі. Ба більше, вчені все ще не знають, що лежить в основі цієї когнітивної навички.

Однак учені помітили, що у собак, які краще запам'ятовували назви предметів, часто були власники, які приділяли їм більше часу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву та екскременти.