Жити радісно виляючи хвостом. Як зробити так, щоб ваш собака був щасливим і здоровим

Експерти дали кілька простих, але ефективних порад, які допоможуть зробити життя вихованця значно кращим.

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Люди й собаки роками живуть пліч-о-пліч, за цей час вони навіть встигли заробити репутацію найкращих друзів людини, але нам все ще багато чого невідомо про них самих. Останніми роками вчені все більше приділяють увагу тому, щоб знайти ефективні методи зробити улюбленця щасливим і допомогти йому прожити своє "найкраще життя", пише Science Alert.

Експерти зазначають, що результати нових досліджень показують, що собаки багато в чому схожі на людей, але водночас сильно відрізняються між собою. У нових дослідженнях вчені використовують науку, щоб поглянути на світ з погляду "чотирьох лап" і насолоджуватися життям. У результаті експерти вивели п'ять простих правил, які допоможуть зробити вихованця щасливим.

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Дозвольте обнюхувати

Дослідники виявили, що обнюхування робить собак щасливішими: наші улюбленці живуть у світі, заснованому на запахах. Саме тому прогулянка з собакою — наша щоденна фізична активність, але це також і єдина можливість для наших вихованців "пізнати світ навколо".

У результаті вчені закликають, дати тваринам можливість добре обнюхати дерево або стовп, які їх зацікавили.

Дайте свободу дій

Дослідники виявили, що надання тваринам вибору і контролю в їхньому житті також важливе для їхнього психічного добробуту. Експерти впевнені, що ми здатні допомогти нашим собакам насолоджуватися кращим добробутом, створюючи більше варіантів і пропонуючи їм контроль для реалізації своєї свободи дій. Зазначимо, що надання вибору не обов'язково має бути складним або дорогим.

Кожен собака — особистість

Не менш важливим, на думку вчених, є те, що в собак, як і в людей, є свої особистості та вподобання. Простими словами, немає універсального способу зробити собаку щасливим, оскільки не всім подобаються одні й ті самі речі. Одному собаці може сподобатися піти в парк для собак і бігати з іншими собаками на високій швидкості протягом години, в той час, як іншому собаці набагато більше сподобається проводити час з господарем.

Поважайте вибір вихованця

Дослідники також вважають, що власникам домашніх улюбленців слід навчитися поважати вибір вихованця. Для цього в них має бути тихе місце, куди тварина може піти, якщо захоче. Наприклад, люди можуть дивитися телевізор занадто голосно, а гості можуть бути занадто надокучливими — у тварин має бути місце, де вони можуть сховатися від некомфортної ситуації.

Активність без повідця

Коли собакам дозволяють бігати без повідця, вони використовують простір по-іншому. Вони, як правило, досліджують більше і рухаються швидше, ніж коли йдуть з нами на повідці. Дослідники вважають, що вигул без повідця дає їм важливу і веселу фізичну активність, яка допомагає їм залишатися у формі та здоровими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали те, що саме собаки не можуть забути протягом довгого періоду.