"Умный" ошейник заставляет кошек и собак говорить: как он работает и сколько стоит

Устройство с микрофоном, динамиком, мини-компьютером и набором датчиков обойдется недешево, но поможет защитить питомца и сблизиться с ним.

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В США Джон Макхейл и его стартап Personifi AI разработали голосовой ошейник Shazam Pet, позволяющий собакам или котам разговаривать. Подробнее об этом проекте сообщает сайт Wired.

Идея говорящего ошейника пришла изобретателю после того, как его собаку Роско укусила гремучая змея. Он ни о чем не подозревал, пока несколько часов спустя питомцу не стало очень плохо. К счастью, Роско выжил, но 10 дней пролежал в ветеринарной клинике на лечении. Джон Макхейл подумал, что все могло бы сложиться гораздо лучше, если бы собака могла просто рассказать ему о случившемся.

На ошейнике Shazam Pet установлен динамик, из которого раздается голос так, будто это говорит животное. Внутри также находится микрофон, который распознает речь человека, и небольшой компьютер, обрабатывающий голосовые запросы с помощью искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы создать иллюзию, будто владелец разговаривают со своим питомцем, когда на самом деле он общается с подобием искусственного интеллекта вроде чат-бота.

Вместо использования синтезированного голоса, созданного с помощью ИИ, все голосовые реплики Shazam предварительно записаны. На выбор предлагается 27 персонажей, каждый со своей личностью, и каждого озвучивает актер-человек. Для одного голоса предусмотрено около 8000 строк диалогов, и список планируют дополнять. Можно выбрать одного персонажа для питомца, при настройке ошейника, а если захочется изменить личность — придется заплатить 99 долларов.

Ошейник Shazam от Personifi AI заставляет собак говорить

"Мы измеряем всевозможные вещи о человеке, о домашнем животном и о мире. И все эти переменные по сути являются текущими и изменчивыми и являются входными данными для того, что мы называем когнитивной корой, которую мы создаем, основанная на машинном обучении и больших наборах данных", — заявил основатель стартапа Джон Макхейл, из Остина, штат Техас.

Shazam также обещает ряд функций безопасности. Микрофон и датчики ошейника могут обнаруживать гремучих змей по звуку их погремушек, предупреждать, если животное было украдено или пропало. При подобном происшествии владелец получит уведомление или текстовое сообщение.

Ошейник также может отслеживать рутину, например, улавливать звуки, издаваемые собакой, которая ест еду в определенное время дня. Благодаря этому система сможет напомнить, если питомца забыли покормить, буквально сказав об этом из динамика. Макхейл говорит, что в конечном итоге на платформе, скорее всего, появится голосовой синтез, так что ошейник сможет делать такие вещи, как комментировать счет футбольного матча, пока вы смотрите его по телевизору.

Журналист Wired Бун Эшворт понаблюдал за Роско в ошейнике и пришел к выводу, что ошейник далеко не всегда говорит к месту, то есть то, что могло бы сказать животное. Некоторые заготовленные реплики работают лучше, некоторые — хуже, в целом же это необычный опыт.

Ошейник пока предназначен только для кошек и собак, но Макхейл надеется заняться носимыми устройствами для других животных и, в конечном итоге, для людей. Уже сейчас версию для кошек можно купить за 495 долларов, а версию для собак — за 595 долларов. Ошейники доступны для предварительного заказа уже сейчас, но компания заявляет, что поставки начнутся не раньше февраля 2025 года.

Отдельно взымается абонентская плата — 195 и 295 долларов соотсветственно за услугу BrainBoost, которая, по словам представителя Shazam, обеспечивает качества разума, такие как эмпатия, рассуждение, социальная осведомленность и самосознание. В обоих случаях первый год абонплаты бесплатный, но она автоматически списывается потом. Без подписки на BrainBoost ошейник возвращается к стандартным настройкам, а ИИ не развивается.

Ранее ВСУ показали, как применяют роботов-собак на войне в Украине. Военнослужащие из подразделения Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады пользовались такой техникой на Торецком направлении, чтобы быстро и незаметно проводить разведку без риска для жизни.