"Розумний" нашийник змушує котів та собак говорити: як він працює і скільки коштує

Пристрій із мікрофоном, динаміком, мінікомп'ютером і набором датчиків обійдеться недешево, але допоможе захистити улюбленця і зблизитися з ним.

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У США Джон МакГейл і його стартап Personifi AI розробили голосовий нашийник Shazam Pet, що дає змогу собакам або котам розмовляти. Докладніше про цей проєкт повідомляє сайт Wired.

Ідея нашийника, що говорить, прийшла винахіднику після того, як його собаку Роско вкусила гримуча змія. Він ні про що не підозрював, поки через кілька годин вихованцеві не стало дуже погано. На щастя, Роско вижив, але 10 днів пролежав у ветеринарній клініці на лікуванні. Джон МакГейл подумав, що все могло б скластися набагато краще, якби собака міг просто розповісти йому про те, що трапилося.

На нашийнику Shazam Pet встановлено динамік, з якого лунає голос так, ніби це говорить тварина. Усередині також міститься мікрофон, який розпізнає мову людини, і невеликий комп'ютер, що обробляє голосові запити за допомогою штучного інтелекту. Ідея полягає в тому, щоб створити ілюзію, ніби власник розмовляє зі своїм улюбленцем, коли насправді він спілкується з подобою штучного інтелекту на кшталт чат-бота.

Замість використання синтезованого голосу, створеного за допомогою ШІ, всі голосові репліки Shazam попередньо записані. На вибір пропонується 27 персонажів, кожен зі своєю особистістю, і кожного озвучує актор-людина. Для одного голосу передбачено близько 8000 рядків діалогів, і список планують доповнювати. Можна вибрати одного персонажа для вихованця, при налаштуванні нашийника, а якщо захочеться змінити особистість — доведеться заплатити 99 доларів.

Нашийник Shazam від Personifi AI змушує собак говорити

"Ми вимірюємо всілякі речі про людину, про домашню тварину і про світ. І всі ці змінні по суті є поточними і мінливими і є вхідними даними для того, що ми називаємо когнітивною корою, яку ми створюємо, що ґрунтується на машинному навчанні та великих наборах даних", — заявив засновник стартапу Джон Макхейл, з Остіна, штат Техас.

Shazam також обіцяє низку функцій безпеки. Мікрофон і датчики нашийника можуть виявляти гримучих змій за звуком їхніх брязкалець, попереджати, якщо тварину вкрали або вона зникла. При подібній події власник отримає повідомлення або текстове повідомлення.

Нашийник також може відстежувати рутину, наприклад, вловлювати звуки, які видає собака, що їсть їжу в певний час дня. Завдяки цьому система зможе нагадати, якщо вихованця забули погодувати, буквально сказавши про це з динаміка. МакГейл каже, що в кінцевому підсумку на платформі, найімовірніше, з'явиться голосовий синтез, тож нашийник зможе робити такі речі, як коментувати рахунок футбольного матчу, доки ви дивитеся його по телевізору.

Журналіст Wired Бун Ешворт поспостерігав за Роско в нашийнику і дійшов висновку, що нашийник далеко не завжди говорить доречно, тобто те, що могла б сказати тварина. Деякі заготовлені репліки працюють краще, деякі — гірше, загалом же це незвичайний досвід.

Нашийник поки призначений тільки для кішок і собак, але МакГейл сподівається зайнятися пристроями, що носяться, для інших тварин і, зрештою, для людей. Уже зараз версію для кішок можна купити за 495 доларів, а версію для собак — за 595 доларів. Нашийники доступні для попереднього замовлення вже зараз, але компанія заявляє, що поставки почнуться не раніше лютого 2025 року.

Окремо стягується абонентська плата — 195 і 295 доларів відповідно за послугу BrainBoost, яка, за словами представника Shazam, забезпечує якості розуму, такі як емпатія, міркування, соціальна обізнаність і самосвідомість. В обох випадках перший рік абонплати безкоштовний, але вона автоматично списується потім. Без підписки на BrainBoost нашийник повертається до стандартних налаштувань, а ШІ не розвивається.

Раніше ЗСУ показали, як застосовують роботів-собак на війні в Україні. Військовослужбовці з підрозділу Kurt & Company 28-ї окремої механізованої бригади користувалися такою технікою на Торецькому напрямку, щоб швидко і непомітно проводити розвідку без ризику для життя.