Кінець епохи: OnlyFans йде з порнографічного бізнесу

З жовтня компанія заборонить творцям розміщувати на своєму веб-сайті матеріали відверто сексуального характеру.

Компанія OnlyFans заявила, що секспрацівники більше не зможуть розміщувати порнографічні ролики та фото, проте їм як і раніше буде дозволено розміщувати контент в стилі "ню".

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Про це повідомляє видання bloomberg.com.

Популярність цієї соціальної мережі різко зросла під час пандемії, оскільки секспрацівники, музиканти і інфлюенсери використовували її, щоб заробляти, надаючи шанувальникам і передплатникам доступ до фотографій, відео та інших матеріалів. У підсумку, OnlyFans залучила понад 130 млн користувачів.

OnlyFans позиціонувала себе як форум для музикантів, фітнес-інструкторів і кухарів. Однак саме ролики сексуального характеру зробили цю платформу настільки відомою. За словами представника компанії, такі зміни були необхідні через зростаючий тиску з боку партнерів — OnlyFans намагалася заробити якомога більше, щоб залучити нових інвесторів. Зараз компанія оцінюється більш ніж на $ 1 млрд; нею керує Тім Стоклі, а належить вона інтернет-підприємцю Леоніду Радвінскому.

Минулого року компанія здійснила продажів на суму $ 2 млрд. Однак у 2021-му було вирішено відмовитися від контенту, що приносить величезний прибуток. У OnlyFans заявили, що нададуть рекомендації щодо нової політики пізніше.

Ця новина розчарувала деяких секспрацівників, які покладаються на OnlyFans. Наприклад, в коментарі bloomberg.com користувачка на ім'я Сільфі зізналася, що буквально заробляє собі на життя завдяки цій соцмережі, і вже не перший рік. Але за останній рік вона помітила, що компанія змістила акцент з секспрацівників на онлайн-авторів, які виробляють контент інших типів.

Раніше OnlyFans представила новий додаток, в якому представлені багато з кращих креаторів, але без порнографічного контенту.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року сталась масштабний витік — в Мережу потрапили 1,5 ТБ даних блогерів OnlyFans.

Раніше ми повідомляли про те, що компанію PornHub звинуватили у використанні відео, не запитавши згоди у творців контенту.