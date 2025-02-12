Каньє Вест залишився без сайту після скандалу з футболкою

Скасування Каньє Веста, який оскандалився жінконенависницькими, расистськими та антисемітськими висловлюваннями в соцмережах, триває.

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Сайт американського репера і бізнесмена Каньє Веста закрито після того, як музикант виставив на продаж футболку зі свастикою, пише Variety. Незадовго до цього він витратив $8 млн на його рекламу на Супербоулі, записавши дивний ролик зі стоматологічної клініки.

Замість доступу до сайту відвідувачі тепер бачать повідомлення, що магазин недоступний. Платформа заблокована її господарями Shopify.

"Усі продавці несуть відповідальність за дотримання правил нашої платформи. Цей продавець не дотримувався справжніх торгових практик і порушив наші умови, тому ми видалили його з Shopify", — йдеться в заяві.

Після того як Вест, який раніше заявляв, що він нацист і любить Гітлера, вирішив продавати футболку зі свастикою, ADL (міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, заснована для боротьби з антисемітизмом) відреагувала на "мерзенний антисемітизм" Веста.

"Наче нам потрібні були додаткові докази антисемітизму Каньє, він вирішив виставити на продаж на своєму сайті один-єдиний товар – футболку зі свастикою. Свастика – це символ, прийнятий Гітлером як основна емблема нацистів. Він надихав його послідовників у 20 столітті і продовжує погрожувати і вселяти страх тим, хто зазнав антисемітизму і переваги білої раси. Якщо цього недостатньо, футболка на сайті Каньє позначена як "HH-01", що є кодовим позначенням "Хайль Гітлер". Каньє безперервно писав у Twitter огидні антисемітські пости з минулого тижня. Немає виправдання такій поведінці. Гірше того, Каньє рекламував свій сайт під час Суперкубка, розширюючи його за межі своєї і без того величезної аудиторії в соціальних мережах", – підкреслили представники організації.

Вони також закликали своїх прихильників підписати петицію, що закликає Fox Sports вибачитися за рекламу репера, заявивши:

"На Суперкубку ненависть посіла перші ряди. Каньє Вест просував рекламу з посиланням на футболки зі свастикою, транслюючи її мільйонам людей у прямому ефірі. Кілька днів тому його небезпечні тиради на X вихваляли Гітлера, називали себе нацистом і поширювали антисемітську жовч. У 2022 році ADL виявила 30 випадків переслідування, нападу і вандалізму, пов'язаних з онлайн-випадами Каньє. Ми відмовляємося дозволити ненависті перемогти".

Сам Каньє писав у соцмережах, що багато років хотів створити таку футболку, і що вона — його"найбільший витвір мистецтва на цей момент".

За кілька годин зображення зібрало 34 000 "лайків" на його акаунті X.

У підсумку сторінку Каньє в соцмережах було видалено, що пізніше підтвердив і власник ресурсу Ілон Маск.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест підтримав Шона Комбса, обвинуваченого в торгівлі людьми, рекеті та сексуальному насильстві.