Ілон Маск підтвердив, що видалив сторінку Каньє Веста на X

За словами Ілона Маска, акаунт тепер класифікується як "небезпечний для роботи".

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Ілон Маск, який володіє платформою X (раніше Twitter) підтвердив, що громадськість "більше не побачить" акаунт репера Каньє Веста. Його сторінку було деактивовано після того, як протягом трьох днів музикант видав в ефір десятки образливих антисемітських, жінконенависницьких і расистських коментарів, пише Daily Mail. При цьому незадовго до видалення сторінки Вест встиг подякувати Маску за те, що той "дав йому висловитися".

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"З огляду на те, що він опублікував, його акаунт тепер класифікується як NSFW [небезпечний для роботи]. Ви більше не повинні його бачити", — заявив техномагнат.

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В останньому твіті Вест написав:

"Я виходжу з Twitter. Я вдячний Ілону за те, що він дозволив мені висловитися. Використовувати світ як резонатор було дуже очищаюче. Це було схоже на подорож з аяуаскою.

Люблю всіх вас, хто дав мені енергію та увагу. Щоб [sic] ми знову були на зв'язку. Доброго дня і спокійної ночі".

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Артист наголосив, що перебуває "в хорошому стані" морально і що спірні коментарі, які було засуджено як расистські, сексистські, бездарні, жінконенависницькі та невігласні користувачами соціальних мереж і багатьма знаменитостями, залишили йому відчуття умиротворення після того, як він сказав усе, що хотів.

На Суперкубку, який відгримів 9 лютого, Вест здивував публіку дивним роликом, записаним на iPhone у стоматологічній клініці. У ньому репер прорекламував сайт свого бренду одягу, де на той момент продавалася тільки футболка зі свастикою.

Він стверджував, що йому довелося знімати рекламу на свій мобільний телефон після того, як він спустив весь свій бюджет на рекламу Суперкубка на свої "нові зуби".

"Я витратив усі гроші на рекламу на ці нові зуби. Тому мені знову довелося знімати її на iPhone", — сказав скандальний музикант, посміхаючись у камеру і надівши сонцезахисні окуляри.

Каньє не вилазить із низки скандалів після того, як на премії "Греммі 2025" його дружина Бьянка Цензорі постала перед камерами повністю оголеною. Незважаючи на величезний резонанс, на який відреагував навіть бос церемонії, Вест гордий тим, що зробив. Він навіть похвалився, що кількість пошукових запитів з ім'ям його дружини перевершила пошуки переможців премії. Тепер він знімає фільм із Б'янкою Цензорі про жіноче тіло.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест попросив називати його Єдольфом і зізнався в любові до Гітлера, а також закликав звільнити Шона Комбса.