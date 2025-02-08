Каньє Вест опублікував футболку зі свастикою: вважає, що придумав шедевр (фото)
Музикант, підприємець і творець бренду одягу Yeezy Каньє Вест виклав у соцмережу проект нової футболки для свого магазину. За кілька годин зображення зібрало понад 5 млн переглядів, 52 тисячі "лайків" і 8 тисяч коментарів.
Американський репер Каньє Вест опублікував у соцмережі Х зображення білої футболки зі свастикою. Це творіння він назвав "своїм найбільшим витвором мистецтва на сьогоднішній день".
За кілька годин це зображення на його акаунті X зібрало понад 5 млн переглядів, 52 тисячі "лайків" і 8 тисяч коментарів.
Цей пост з'явився за кілька годин після низки шокуючих расистських, гомофобних, антисемітських і сексистських твітів, серед яких був і заклик до президента Дональда Трампа звільнити з в'язниці Шона Комбса, відомішого як Puff Daddy, якого звинувачують у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та рекеті.Важливо
В одному з твітів Каньє заявив, що "він нацист", додавши, "що любить Гітлера". Також він зауважив, що "Гітлер був таким свіжим" і повідомив, що "має намір зробити розмови про Гітлера нормою".
Однак, як пише Daily Mail, пізніше шоумен зазначив, що всі його "заяви" нібито були частиною "соціального експерименту". Таким чином він збирався перевірити, чи не забанять його у Twitter за образливі пости, як сталося з Instagram. Насправді ж, за його словами, він любить геть усіх.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Каньє Вест уже зізнавався у коханні до Гітлера і говорив, що той винайшов "шосе" і "мікрофон". Після він розповів, що був п'яний, коли це говорив.