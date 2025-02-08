Каньє Вест опублікував футболку зі свастикою: вважає, що придумав шедевр (фото)

Музикант, підприємець і творець бренду одягу Yeezy Каньє Вест виклав у соцмережу проект нової футболки для свого магазину. За кілька годин зображення зібрало понад 5 млн переглядів, 52 тисячі "лайків" і 8 тисяч коментарів.

Related video

Американський репер Каньє Вест опублікував у соцмережі Х зображення білої футболки зі свастикою. Це творіння він назвав "своїм найбільшим витвором мистецтва на сьогоднішній день".

Футболка, дизайн якої придумав Каньє Вест Фото: x.com/kanyewest

За кілька годин це зображення на його акаунті X зібрало понад 5 млн переглядів, 52 тисячі "лайків" і 8 тисяч коментарів.

Цей пост з'явився за кілька годин після низки шокуючих расистських, гомофобних, антисемітських і сексистських твітів, серед яких був і заклик до президента Дональда Трампа звільнити з в'язниці Шона Комбса, відомішого як Puff Daddy, якого звинувачують у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та рекеті.

Важливо

"Кличте мене Єдольф!": Каньє Вест написав із десяток образливих повідомлень у Х

В одному з твітів Каньє заявив, що "він нацист", додавши, "що любить Гітлера". Також він зауважив, що "Гітлер був таким свіжим" і повідомив, що "має намір зробити розмови про Гітлера нормою".

Твіти Веста про Гітлера Фото: x.com/kanyewest

Повідомлення про те, що Каньє подобається Гітлер і інформація, що це вже застаріла новина. Фото: x.com/kanyewest

Однак, як пише Daily Mail, пізніше шоумен зазначив, що всі його "заяви" нібито були частиною "соціального експерименту". Таким чином він збирався перевірити, чи не забанять його у Twitter за образливі пости, як сталося з Instagram. Насправді ж, за його словами, він любить геть усіх.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Каньє Вест уже зізнавався у коханні до Гітлера і говорив, що той винайшов "шосе" і "мікрофон". Після він розповів, що був п'яний, коли це говорив.