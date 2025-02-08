Канье Уэст опубликовал футболку со свастикой: считает, что придумал шедевр (фото)

Музыкант, предприниматель и создатель бренда одежды Yeezy Канье Уэст выложил в соцсеть проект новой футболки для своего магазина. За несколько часов изображение собрало более 5 млн просмотров, 52 тысячи "лайков" и 8 тысяч комментариев.

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Американский репер Канье Уэст опубликовал с соцсети Х изображение белой футболки со свастикой. Данное творение он назвал "своим величайшим произведением искусства на сегодняшний день".

Футболка, дизайн которой придумал Канье Уэст Фото: x.com/kanyewest

За несколько часов это изображение на его аккаунте X собрало более 5 млн просмотров, 52 тысячи "лайков" и 8 тысяч комментариев.

Этот пост появился через несколько часов после череды шокирующих расистских, гомофобных, антисемитских и сексистских твитов, среди которых был и призыв к президенту Дональду Трампу освободить из тюрьмы Шона Комбса, более известного как Puff Daddy, обвиняемого в изнасилованиях, торговле людьми и рэкете.

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"Зовите меня Йедольф!": Канье Уэст написал с десяток оскорбительных сообщений в Х

В одном твитов Канье заявил, что "он нацист", добавив, "что любит Гитлера". Также он заметил, что "Гитлер был таким свежим" и сообщил, что "намеревается сделать разговоры о Гитлере нормой".

Твиты Уэста о Гитлере Фото: x.com/kanyewest

Сообщение о том, что Канье нравится Гитлер и информация, что это уже уставревшая новость. Фото: x.com/kanyewest

Однако, как отмечает Daily Mail, позже шоумен отметил, что все его "заявления" якобы были частью "социального эксперимента". Таким образом он собирался проверить, не забанят ли его в Twitter за оскорбительные посты, как произошло с Instagram. На самом же деле, по его словам, он любит всех.

Напомним, в декабре 2022 года Канье Уэст уже признавался к любви к Гитлеру и говорил, что тот изобрел "шоссе" и "микрофон". После он рассказал, что был пьян, когда это говорил.