Жена заставила: у Канье Уэста диагностировали новое расстройство

По словам рэпера, Бьянка Цензори, которая раньше имела дело с людьми, страдающими биполярным расстройством, заподозрила, что ему неправильно поставили диагноз.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст в беседе с Джастином Лабоем на его YouTube-канале признался, что у него нет биполярного расстройства, однако врачи диагностировали у него аутизм. П его словам, правильный диагноз стал возможен благодаря его жене Бьянке Цензори, которая побудила его проверить ранее диагностированную болезнь, долгое время наблюдая за его поведением.

"Я пошел к врачу, который работал с Джастином Бибером. Моя жена отвела меня к нему, потому что она сказала: "Что-то в твоей личности не похоже на биполярное расстройство"", – сказал он.

Цензори сказала мужу, что раньше уже сталкивалась с биполярным расстройством, и пришла к выводу, что у Канье – неправильный диагноз, поскольку у него не было признаков этого состояния.

"Пришло время узнать, что у меня действительно аутизм", – добавил рэпер.

Он также описал свое состояние:

"Аутизм приводит вас к тому, что вы похожи на Человека дождя, когда вы думаете: "О, я надену эту шляпу Трампа, потому что мне просто нравится Трамп в целом", а когда люди говорят тебе не делать этого, ты просто попадаешь в эту точку, и это моя проблема".

Уэст отметил, что его психологические проблемы иногда могут сказываться на его близких.

"Им так трудно, потому что это как взрослый человек… Вы не можете контролировать мой банковский счет. Вы не можете контролировать то, что я говорю в Twitter", – сказал Канье.

Музыкант также поведал о своих многочисленных публичных срывах, назвав их "эпизодами", и объяснил, что многое из того, что их вызвало, спровоцировано глубоким чувством бессилия.

"Куча людей сказала: "Знаешь, ты не можешь уйти из Adidas. Зачем ты оставил все эти деньги?" Постоянное чувство отсутствия контроля вывело меня из-под контроля", – объяснил Канье.

Артист перестал принимать лекарства от биполярного расстройства после того, как узнал, что он аутист.

"Это поиск вещей, которые не блокируют творчество. Очевидно, это то, что я несу миру".

Ранее Канье говорил, что первые признаки аутизма у него начали проявляться после автомобильной аварии 2002 года, в результате которой его челюсть оказалась раздробленной, и потребовалось накладывать скобы и швы.

Напомним, Фокус писал, как Канье Уэст отреагировал на изгнание из "Грэмми 2025" после шокирующей выходки с обнажением его жены Бьянки Цензори.