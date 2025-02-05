Дружина змусила: у Каньє Веста діагностували новий розлад

За словами репера, Бьянка Цензорі, яка раніше мала справу з людьми, що страждають на біполярний розлад, запідозрила, що йому неправильно поставили діагноз.

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47-річний американський репер Каньє Вест у бесіді з Джастіном Лабоєм на його YouTube-каналі зізнався, що не має біполярного розладу, проте лікарі діагностували в нього аутизм. За його словами, правильний діагноз став можливий завдяки його дружині Б'янці Цензорі, яка спонукала його перевірити раніше діагностовану хворобу, довгий час спостерігаючи за його поведінкою.

"Я пішов до лікаря, який працював із Джастіном Бібером. Моя дружина відвела мене до нього, тому що вона сказала: "Щось у твоїй особистості не схоже на біполярний розлад"", – сказав він.

Цензорі сказала чоловікові, що раніше вже стикалася з біполярним розладом, і дійшла висновку, що у Каньє – неправильний діагноз, оскільки у нього не було ознак цього стану.

"Настав час дізнатися, що в мене справді аутизм", – додав репер.

Він також описав свій стан:

"Аутизм приводить вас до того, що ви схожі на Людину дощу, коли ви думаєте: "О, я одягну цей капелюх Трампа, тому що мені просто подобається Трамп загалом", а коли люди кажуть тобі не робити цього, ти просто потрапляєш у цю точку, і це моя проблема".

Вест зазначив, що його психологічні проблеми іноді можуть позначатися на його близьких.

"Їм так важко, тому що це як доросла людина… Ви не можете контролювати мій банківський рахунок. Ви не можете контролювати те, що я говорю у Twitter", – сказав Каньє.

Музикант також повідав про свої численні публічні зриви, назвавши їх "епізодами", і пояснив, що багато чого з того, що їх спричинило, спровоковано глибоким почуттям безсилля.

"Купа людей сказала: "Знаєш, ти не можеш піти з Adidas. Навіщо ти залишив усі ці гроші?" Постійне відчуття відсутності контролю вивело мене з-під контролю", – пояснив Каньє.

Артист перестав приймати ліки від біполярного розладу після того, як дізнався, що він аутист.

"Це пошук речей, які не блокують творчість. Очевидно, це те, що я несу світу".

Раніше Каньє говорив, що перші ознаки аутизму в нього почали проявлятися після автомобільної аварії 2002 року, унаслідок якої його щелепа виявилася роздробленою, і треба було накладати скоби та шви.

Нагадаємо, Фокус писав, як Каньє Вест відреагував на вигнання з "Греммі 2025" після шокуючої витівки з оголенням його дружини Б'янки Цензорі.