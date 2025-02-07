"Зовите меня Йедольф!": Канье Уэст написал с десяток оскорбительных сообщений в Х
Рэпер заявил, что любит Гитлера и Китай, сообщил, что Илон Маск украл его "нацистское приветствие" и попросил Трампа освободить его друга Пи Дидди.
Рэпер Канье Уэст активизировался в Х (бывшем Twitter) и написал несколько десятков оскорбительных сообщений. И продолжает писать их прямо сейчас. Среди прочего, он заявил, что любит Гитлера, "властвует над женой", а Илон Маск "украл его нацистский SWAG на инаугурационном торжестве". Фокус собрал самые странные высказывания Канье Уэста за сегодня.
Канье Уэст продолжает писать провокационные посты с самого утра. Начал с того, что "рабство — это выбор", затем сообщил, что он нацист и любит Гитлера, высказался о наряде своей жены Бьянки Цензори на церемонии "Грэмми", когда она появилась практически без одежды и поддержал Пи Дидди, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних на его знаменитых "белых вечеринках".
В какой-то момент он тегнул президента США Дональда Трампа и попросил его освободить Пи Дидди из тюрьмы.
Также Уэст сообщил, что "меняет мнение, когда этого хочется", и продолжил высказываться. Отметив среди прочего, что ему нравится Китай, потому что "его мама туда возила в детстве". И сообщив, что он будет продолжать писать то, что ему нравится, попросив называть его "Йадольф Йитлер".
- Я властвую над своей женой, это не феминистское дерьмо. Она с миллиардером. Зачем ей слушать любого из вас, тупых нищебродов. Люди говорят, что образ на красной дорожке был ее решение. Да, я не заставляю ее делать того, что она не хочет. Но она точно не сделала бы этого без моего одобрения. Тупые ублюдки, у меня нет уважения, или эмпатии ни к чему живущему…
- Любой, кто назвал образ моей жены на церемонии вручения премии "Грэмми" трюком, глупый и лживый. Да, ты! Она ходит голой уже 2 года. Теперь внезапно это стало трюком. Каждая с***а на планете хотела бы иметь такое же тело и доступ к деньгам и мужу, который поддерживал бы ее личное самовыражение. Чтобы этот момент произошел, должно было сойтись воедино множество вещей!
- Если меня отключат от потоковых сервисов, это только сделает меня богаче. Любая тактика контроля, которая у вас есть на данный момент, только делает меня богаче.
- Илон украл мой нацистский SWAG на инаугурационном торжестве. Эй, парень, найди свой собственный "третий рельс" (политический термин для обозначения спорных позиций и заявлений – ред.).
- Единственное, что хуже, чем трахаться за деньги? Трахаться бесплатно.
- Я выступил в защиту Паффа. Пафф, мы любим тебя!
- На этой неделе я отказался от трех фотографий с детьми-инвалидами для проекта Make-A-Wish (фонд исполняет мечты тяжело больных детей, например, встречи со звездами)
- Я куплю два Maybach завтра. Я заставлю еврея, который их продаст, прочесть все эти твиты. И я готов поспорить, ты увидишь, как я гоняю на Maybach.
- Я пользователь. Вокруг меня есть только полезные люди. Если тебя нельзя использовать, то ты бесполезен.
- Евреи не любят белых людей и используют черных людей.
- Илон, они выкинули меня из Instagram! Я так рад, что ты купил Х.
Канье Уэст уже отметил, что сходил в душ и вспомнил, что хотел написать еще "6 твиттов", так что, вероятно, постов будет еще больше.
Напомним, Канье Уэст уже несколько раз делал ряд странных заявлений. Так, в декабре 2022 он признавался к любви к Гитлеру и говорил, что тот изобрел "шоссе и микрофон". После он сообщил, что был пьян, когда это говорил.