Рэпер заявил, что любит Гитлера и Китай, сообщил, что Илон Маск украл его "нацистское приветствие" и попросил Трампа освободить его друга Пи Дидди.

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Рэпер Канье Уэст активизировался в Х (бывшем Twitter) и написал несколько десятков оскорбительных сообщений. И продолжает писать их прямо сейчас. Среди прочего, он заявил, что любит Гитлера, "властвует над женой", а Илон Маск "украл его нацистский SWAG на инаугурационном торжестве". Фокус собрал самые странные высказывания Канье Уэста за сегодня.

Канье, который использует псевдоним Йе, попросил называть его Йедольфом Фото: Ye/X

Канье Уэст продолжает писать провокационные посты с самого утра. Начал с того, что "рабство — это выбор", затем сообщил, что он нацист и любит Гитлера, высказался о наряде своей жены Бьянки Цензори на церемонии "Грэмми", когда она появилась практически без одежды и поддержал Пи Дидди, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних на его знаменитых "белых вечеринках".

Бьянка Цензори и Канье Уэст на "Грэмми" Фото: Getty Images

В какой-то момент он тегнул президента США Дональда Трампа и попросил его освободить Пи Дидди из тюрьмы.

Пост Канье Уэста про жену Бьянку Цензори Фото: Ye/X

Также Уэст сообщил, что "меняет мнение, когда этого хочется", и продолжил высказываться. Отметив среди прочего, что ему нравится Китай, потому что "его мама туда возила в детстве". И сообщив, что он будет продолжать писать то, что ему нравится, попросив называть его "Йадольф Йитлер".

Я властвую над своей женой, это не феминистское дерьмо. Она с миллиардером. Зачем ей слушать любого из вас, тупых нищебродов. Люди говорят, что образ на красной дорожке был ее решение. Да, я не заставляю ее делать того, что она не хочет. Но она точно не сделала бы этого без моего одобрения. Тупые ублюдки, у меня нет уважения, или эмпатии ни к чему живущему…

Любой, кто назвал образ моей жены на церемонии вручения премии "Грэмми" трюком, глупый и лживый. Да, ты! Она ходит голой уже 2 года. Теперь внезапно это стало трюком. Каждая с***а на планете хотела бы иметь такое же тело и доступ к деньгам и мужу, который поддерживал бы ее личное самовыражение. Чтобы этот момент произошел, должно было сойтись воедино множество вещей!

Если меня отключат от потоковых сервисов, это только сделает меня богаче. Любая тактика контроля, которая у вас есть на данный момент, только делает меня богаче.

Илон украл мой нацистский SWAG на инаугурационном торжестве. Эй, парень, найди свой собственный "третий рельс" (политический термин для обозначения спорных позиций и заявлений – ред.).

Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа Фото: Getty Images

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Я куплю два Maybach завтра. Я заставлю еврея, который их продаст, прочесть все эти твиты. И я готов поспорить, ты увидишь, как я гоняю на Maybach.

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Евреи не любят белых людей и используют черных людей.

Илон, они выкинули меня из Instagram! Я так рад, что ты купил Х.

Пост Канье про Илона Маска Фото: Ye/X

Канье Уэст уже отметил, что сходил в душ и вспомнил, что хотел написать еще "6 твиттов", так что, вероятно, постов будет еще больше.

Напомним, Канье Уэст уже несколько раз делал ряд странных заявлений. Так, в декабре 2022 он признавался к любви к Гитлеру и говорил, что тот изобрел "шоссе и микрофон". После он сообщил, что был пьян, когда это говорил.