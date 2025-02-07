Free Puff: Канье Уэст влип в новый скандал после "Грэмми 2025"

Канье Уэст назвал арестованного рэпера братом и призвал поддержать его, поскольку тот "отдал нам свою жизнь".

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Поймав волну хайпа после перфоманса на красной дорожке "Грэмми 2025" с обнаженной женой, Канье Уэст останавливаться не собирается, поднимая градус общественного возмущения. Рэпер неожиданно выступил в поддержку Шона Комбса, он же Puff Daddy, обвиняемого в изнасилованиях, торговле людьми и рэкете.

Уэст написал фразу "Free Puff" в своих аккаунтах Instagram и X/Twitter, позже добавив, что, по его мнению, чернокожее сообщество должно сплотиться вокруг Комбса, а также Криса Брауна, на фоне их проблем, прошлых и настоящих. Позже в Х он сообщил, что его страницу в Instagram удалили, и поблагодарил Илона Маска за то, что тот купил Х.

Канье разразился чередой постов капслоком, в которых заявил, что Шон Комбс – его брат и герой, а также заявил, что история с арестом музыкального магната – проделки белых против темнокожих.

"Свободу Паффу. Вы сидите и насмехаетесь в интернете, а этот человека отдал нам свою жизнь. Это мой кумир, это мой герой", – говорится в одном из твитов.

Более того, он запустил на своем сайте футболки с подписью Шон Джон, настоящим именем Комбса. Вещи стоимостью $20, доступны в белом, сером, синем, красном и темно-сером цветах.

Половину выручки от продажи футболок он отправит Комбсу, поскольку таковой было их деловое соглашение еще до того, как Пи Дидди попал в тюрьму в сентябре прошлого года.

Комбс не признал себя виновным в обвинении в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации после своего ареста. Он не признает свою вину и остается в Центре заключения Metropolitan в Бруклине в ожидании суда 5 мая. Ему трижды отказали в освобождении под залог.

На фоне правовых проблем Комбса подписчики Уэста в социальных сетях отреагировали по большей части негативно. Многие обвиняли Канье в том, что он "свернул не туда" и ищет новые поводы для того, чтобы окончательно погубить свою репутацию.

"Free puff — это самая безумная вещь, которую Йе когда-либо говорил за всю свою жизнь", "Он перешел от антисемитизма к желанию освободить Diddy2", "Вот что происходит, когда окружаешь себя парнями, которые всегда говорят "да"?", "Бро, тоже скажи "освободи Чарльза [Мэнсона]", "Бро, gtfo с этим человеком, скажи что-нибудь полезное… ты всегда заставляешь их ненавидеть тебя… ты мог бы быть таким могущественным… снова изменить культуру", – пишут пользователи.

Несколько пользователей посоветовали музыканту снова принимать таблетки, а другие предположиди, что десятилетия богатства и известности значительно исказили мировоззрение Уэста.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст раскритиковал премию "Грэмми", назвав ее скучной, а свой перфоманс с голой Бьянкой Цензори – "искусством". Босс "Грэмми" уже прокомментировал выходку пары.