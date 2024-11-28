Остается за решеткой: Пи Дидди в третий раз отказали в освобождении под залог (фото)

Puff Daddy продолжает отрицать любые обвинения против него. Адвокатам уже дважды отказали в освобождении Комбса под залог в $50 миллионов.

Скандальный американский рэпер и музыкальный продюсер Шон "Дидди" Комбс в среду, 27 ноября, в третий раз получил отказ в освобождении под залог перед судом по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сообщает TMZ.

55-летний опальный музыкальный продюсер предпринял еще одну попытку выйти на свободу перед Днем благодарения, но окружной судья США Арун Субраманян вынес отклонил просьбу адвокатов Комбса и по решению суда он останется за решеткой в ​​Центре заключения метрополитена (MDC) в Бруклине.

Рэпер Шон Комбс Фото: Instagram diddy

Комбсу предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией — все эти обвинения он отрицает. Комбс просил освободить его под залог в 50 миллионов долларов и под круглосуточный домашний арест, даже предложив в качестве залога дом своей матери. Юристы рэпера утверждают, что предложенный ими залог будет достаточным для того, чтобы Шон не сбежал и не попытался запугать потенциальных свидетелей суда. Однако судья Субраманьян считает, что Комбс склонен к насилию, а на свободе может препятствовать федеральному расследованию и оказывать давление на свидетелей.

По информации журналистов, в постановлении говорится: "Суд считает, что правительство представило четкие и убедительные доказательства того, что никакое условие или сочетание условий не сможет разумно гарантировать безопасность общества". Поэтому рэпер остается за решеткой. Судебный процесс над Дидди назначен на 5 мая 2025 года.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что против Шона "Дидди" Комбса подали очередной иск о сексуальном насилии над несовершеннолетней на одной из его белых вечеринок в Хэмптоне.