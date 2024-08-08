"Антисемит года": Канье Уэст признался, почему делал скандальные заявления против евреев

Бывший муж Ким Кардашьян защищал Гитлера. После скандальных твитов его даже выгнали из Twitter (сейчас X).

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Американский рэпер Канье Уэст признался, почему опубликовал антисемитский твит в октябре 2022 года, что стоило ему нескольких бизнес-сделок и вызвало массу негативной общественной реакции. Об этом музыкант рассказал в эпизоде подкаста Кэндис Оуенс Candace, который был снят в 2022 году, но опубликован только что.

"Я пил, когда опубликовал твит", — сказал Канье.

"Вы хотите знать, какой алкоголь был у меня внутри? Hennessy. Он делает нас серыми. Демоны [выходят]", — добавил скандальный рэпер.

На вопрос ведущей, почему он не раскрыл эту подробность раньше, Уэст сказал, что не хочет, чтобы его слова "дискредитировали", поскольку он все еще считает их "правдой".

Канье Уэст Фото: Getty Images

В 2022 году Канье Уэст утверждал, что именно евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что "были расстроены тем, что тот изгнал их из страны".

"Самое смешное то, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди также являются евреями. Вы, ребята, играли со мной и пытались подбить всех, кто выступает против ваших планов", — говорил тогда скандальный рэпер.

Он добавил, что ему "нравился Гитлер", отрицал Холокост и настаивал на том, что любой, кто не согласен с ним или пытается заставить его замолчать, или пытается подвергнуть свободу слова цензуре. После этих твитов Илон Маск выгнал Уэста из соцсети.

Напомним, Канье Уэст после своих скандальных заявлений стал главным антисемитом 2022 года.

Также Фокус писал о финансовых проблемах Канье Уэста.