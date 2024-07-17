Долг — 1 миллион долларов: у Канье Уэста большие финансовые проблемы (фото)

В последнее время с рэпером расторгли контракты многие бренды, включая Adidas. Из-за неплатежей от Канье Уэста даже ушел его адвокат.

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Финансовые проблемы скандального рэпера Канье Уэста, похоже, стали еще более серьезными, поскольку его налоговые счета якобы превысили 1 миллион долларов, сообщает US Sun.

По данным издания, теперь музыкальный продюсер должен заплатить дополнительные налоги на ранчо в штате Вайоминг, которое он купил за 14 миллионов долларов.

Фирма Уэста Psalm Cody Ranch LLC должна была в мае этого года произвести два платежа в размере 2780,33 и 2966,66 долларов США по налогу на имущество за его ранчо Monster Lake в Коди, однако до сих пор оплата не поступила. Эти суммы добавляются к огромной сумме долгов, включая четыре налоговых залога на Yeezy Apparel на общую сумму 934 033 доллара.

На недвижимость 47-летнего рэпера также наложены многочисленные налоговые аресты, включая арест на сумму 101 093 доллара на два его объекта недвижимости в Лос-Анджелесе. Источник в юридической сфере, который говорил с US Sun о юридических сложностях Уэста, заявил, что Уэст может использовать свою неуплату как способ установить "контроль" — как над своими сотрудниками, так и над теми, кто пытается получить дивиденды.

Рэпер Канье Уэст Фото: Getty Images

Хотя неуплата счетов может быть стратегией, которую использует бывший хитмейкер, неясно, какая часть его состояния, которое когда-то оценивалось более чем в 1 миллиард долларов, все еще осталась. Значительная часть этих денег была вложена в акции и деловые сделки, которые исчезли после того, как компании, включая Adidas, отказались от сотрудничества из-за неоднократных антисемитских заявлений Уэста. Кроме этого, в начале июля стало известно, что из-за неуплаты от рэпера ушел его адвокат Брайан Брумфилд.

Напомним, 1 июля сообщалось, что на Канье Уэста подали еще один иск. Разработчики приложения для стримингового сервиса YZYVSN утверждают, что Канье и управляющий его делами Яннопулос обманывали их, заставляли работать сверхурочно и создали враждебную среду в коллективе.