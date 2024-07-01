На Канье Уэста подали еще один иск: при чем тут Бьянка Цензори

Разработчики приложения для стримингового сервиса YZYVSN утверждают, что Канье и управляющий его делами Яннопулос обманывали их, заставляли работать сверхурочно и создали враждебную среду в коллективе.

47-летний американский рэпер Канье Уэст столкнулся с очередными неприятностями. Против него и его управляющего делами Майло Яннопулоса команда программистов подала иск в окружной суд США, где их обвиняют в "принудительном труде и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении", сообщает TMZ.

По словам сотрудников, которых было восемь, в том числе несовершеннолетних, из разных стран, нанятых для разработки приложения для стримингового сервиса YZYVSN, куда музыкант планировал загрузить альбомы "Vultures" и "Vultures 2", Уэст и Яннопулос заставляли их работать сверхурочно, а также высмеивали их на рассовой почве.

Жалобы начались этой весной, когда Канье начал работать над YZYVSN. Сообщается, что Майло пообещал группе разработчиков $120 тысяч, если они завершат работу над приложением, согласятся с условиями работы и не будут жаловаться. Но затем рэпер якобы приказал всем сотрудникам подписать соглашения о неразглашении и пригрозил уволить несовершеннолетних, если они этого не сделают.

1 мая команда якобы доработала одно из приложений и отправила его Уэсту. Но он якобы не заплатил им, что побудило их подать иск с требованием о возмещении ущерба в виде невыплаты заработной платы и оплаты сверхурочных, а также эмоционального стресса.

Согласно информации в документах, работодатели требовали от несовершеннолетних подписать "волонтерские" соглашения. Затем белые менеджеры создали враждебную рабочую среду, поскольку в команде разработчиков были темнокожие сотрудники. Они преследовали членов команды на основании их возраста, расы, пола, сексуальной ориентации и национального происхождения. Некоторых из них называли "рабами", а других называли "новыми рабами".

Есть в иске еще один интересный факт. В нем говорится, что когда артист объявил, что начинает бизнес по производству фильмов для взрослых, его жена Бьянка Цензори якобы отправила работнику ссылку с жесткой порнографией, которая была доступна несовершеннолетним, работающим над проектом. Однако она не фигурирует в качестве ответчика по иску.

Ответчики пока никак не ответили на обнародованную информацию.

Ранее Фокус писал, что на Уэста подала в суд его бывшая ассистентка, обвинившая его в сексуальных домогательствах.