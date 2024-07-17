Борг — 1 мільйон доларів: у Каньє Веста великі фінансові проблеми (фото)

Останнім часом із репером розірвали контракти багато брендів, включно з Adidas. Через неплатежі від Каньє Веста навіть пішов його адвокат.

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Фінансові проблеми скандального репера Каньє Веста, схоже, стали ще серйознішими, оскільки його податкові рахунки нібито перевищили 1 мільйон доларів, повідомляє US Sun.

За даними видання, тепер музичний продюсер має заплатити додаткові податки на ранчо у штаті Вайомінг, яке він купив за 14 мільйонів доларів.

Фірма Веста Psalm Cody Ranch LLC повинна була в травні цього року здійснити два платежі в розмірі 2780,33 і 2966,66 доларів США з податку на майно за його ранчо Monster Lake в Коді, проте досі оплата не надійшла. Ці суми додаються до величезної суми боргів, включно з чотирма податковими заставами на Yeezy Apparel на загальну суму 934 033 долари.

На нерухомість 47-річного репера також накладено численні податкові арешти, включно з арештом на суму 101 093 долари на два його об'єкти нерухомості в Лос-Анджелесі. Джерело в юридичній сфері, яке говорило з US Sun про юридичні складнощі Веста, заявило, що Вест може використовувати свою несплату як спосіб установити "контроль" — як над своїми співробітниками, так і над тими, хто намагається отримати дивіденди.

Репер Каньє Вест Фото: Getty Images

Хоча несплата рахунків може бути стратегією, яку використовує колишній хітмейкер, незрозуміло, яка частина його статків, що колись оцінювалися більш ніж в 1 мільярд доларів, все ще залишилася. Значна частина цих грошей була вкладена в акції та ділові угоди, які зникли після того, як компанії, включно з Adidas, відмовилися від співпраці через неодноразові антисемітські заяви Веста. Крім цього, на початку липня стало відомо, що через несплату від репера пішов його адвокат Браян Брумфілд.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що на Каньє Веста подали ще один позов. Розробники додатка для стримінгового сервісу YZYVSN стверджують, що Каньє і керівний його справами Яннопулос обманювали їх, змушували працювати понаднормово і створили вороже середовище в колективі.