На Каньє Веста подали ще один позов: до чого тут Б'янка Цензорі

Розробники додатка для стримінгового сервісу YZYVSN стверджують, що Каньє і керівник його справами Яннопулос обманювали їх, змушували працювати понаднормово і створили вороже середовище в колективі.

47-річний американський репер Каньє Вест зіткнувся з черговими неприємностями. Проти нього і його керівника справами Майло Яннопулоса команда програмістів подала позов до окружного суду США, де їх звинувачують у "примусовій праці та жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженні", повідомляє TMZ.

За словами співробітників, яких було вісім, зокрема неповнолітніх, із різних країн, найнятих для розроблення застосунку для стримінгового сервісу YZYVSN, куди музикант планував завантажити альбоми "Vultures" і "Vultures 2", Вест і Яннопулос змушували їх працювати понаднормово, а також висміювали їх на расовому ґрунті.

Скарги почалися цієї весни, коли Каньє почав працювати над YZYVSN. Повідомляється, що Майло пообіцяв групі розробників $120 тисяч, якщо вони завершать роботу над додатком, погодяться з умовами роботи і не будуть скаржитися. Але потім репер нібито наказав усім співробітникам підписати угоди про нерозголошення і пригрозив звільнити неповнолітніх, якщо вони цього не зроблять.

1 травня команда нібито допрацювала один із застосунків і відправила його Весту. Але він нібито не заплатив їм, що спонукало їх подати позов з вимогою про відшкодування збитків у вигляді невиплати заробітної плати та оплати понаднормових, а також емоційного стресу.

Згідно з інформацією в документах, роботодавці вимагали від неповнолітніх підписати "волонтерські" угоди. Потім білі менеджери створили вороже робоче середовище, оскільки в команді розробників були темношкірі співробітники. Вони переслідували членів команди на підставі їхнього віку, раси, статі, сексуальної орієнтації та національного походження. Деяких із них називали "рабами", а інших називали "новими рабами".

Є в позові ще один цікавий факт. У ньому йдеться про те, що коли артист оголосив, що розпочинає бізнес із виробництва фільмів для дорослих, його дружина Б'янка Цензорі нібито відправила працівникові посилання з жорсткою порнографією, яка була доступною для неповнолітніх, котрі працювали над проєктом. Однак вона не фігурує як відповідач за позовом.

Відповідачі поки що ніяк не відповіли на оприлюднену інформацію.

Раніше Фокус писав, що на Веста подала до суду його колишня асистентка, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях.