"Евреи должны простить Гитлера",– Канье Уэст оскандалился новыми заявлениями

Рэпер продолжает качать опасную тему.

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Американский рэпер Канье Уэст продолжает шокировать общественность новыми скандальными заявлениями. Так, в разговоре с основателем ультраправой неофашистской организации Proud Boys Гэвином Макиннесом, посредником в котором выступил сторонник превосходства белой расы Ник Фуэнтес, музыкант заявил, что "евреям пора простить Гитлера", пишет Jerusalem Post.

В интервью Уэст защищал Адольфа Гитлера, лидера нацистов, жестоко убившего шесть миллионов евреев во время Холокоста .

По его словам, евреи не могут говорить ему, кого он может и не может любить, и добавил, что они "не могут навязывать свою боль всем остальным".

"Евреи, простите сегодня Гитлера. Отпустите. Отпустите. Перестаньте пытаться навязать это другим людям", – заявил он.

Канье утверждал, что именно евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что "были расстроены тем, что Гитлер выгнал их из страны".

Дальше больше. В ходе беседы Уэст сравнил Холокост с абортом:

"Холокост — не единственный геноцид. Так что для них взять это и заявить, когда у нас прямо сейчас делают аборты. Это евгеника. Это геноцид. Это холокост, с которым мы имеем дело прямо сейчас".

Он также повторил стереотип о том, что евреи контролируют СМИ и политику, заявив, что это неправильно, потому что евреи не верят, что Иисус является "царем всех царей" и настоящим царем евреев.

"Я думаю, что евреи, такие как Моссад, Рам Эмануэль, Биби Нетаньяху и все они, я думаю, что они действительно размякли здесь. Как будто я могу ходить и говорить правду вслух, понимаете", – сказал Уэст, добавив, что США должны "управлять христианские лидеры, которые не преклоняются перед Джаредом Кушнером и перед Рамом Эмануэлем".

Когда Макиннес спросил, что Уэст намерен "делать с евреями", если он теоретически станет президентом, рэпер ответил, что "евреям нужно работать на христиан":

"Я найму еврея, если буду знать, что он не шпион, буду отслеживать его телефон и камеры в гостиной".

После интервью Макиннес заявил, что не считает Уэста антисемитом:

"Я даже не знаю, насколько сильно он любит Гитлера. Он имеет в виду, он любит его так же, как ты, как Дарта Вейдера? Я действительно не понимаю".

Напомним, Канье Уэст уже поплатился за свои антисемитские высказывания потерями крупных контрактов. Тем не менее он продолжает хвалить Гитлера.