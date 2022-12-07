"Євреї повинні пробачити Гітлеру", — Каньє Вест оскандалився новими заявами

Репер продовжує качати небезпечну тему.

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Американський репер Каньє Вест продовжує шокувати громадськість новими скандальними заявами. У розмові із засновником ультраправої неофашистської організації Proud Boys Гевіном Макіннесом, посередником у якому виступив прихильник переваги білої раси Нік Фуентес, музикант заявив, що "євреям настав час пробачити Гітлеру", пише Jerusalem Post.

В інтерв'ю Вест захищав Адольфа Гітлера, лідера нацистів, який жорстоко вбив шість мільйонів євреїв під час Голокосту.

За його словами, євреї не можуть говорити йому, кого він може та не може любити, і додав, що вони "не можуть нав'язувати свій біль усім іншим".

"Євреї, вибачте сьогодні Гітлеру. Відпустіть. Відпустіть. Перестаньте намагатися нав'язати це іншим людям", — заявив він.

Каньє стверджував, що саме євреї створили Гітлеру погану репутацію, тому що "були засмучені тим, що Гітлер вигнав їх із країни".

Далі більше. Під час бесіди Вест порівняв Голокост із абортом:

"Голокост — не єдиний геноцид. Тож для них взяти це та заявити, коли в нас прямо зараз роблять аборти. Це євгеніка. Це геноцид. Це голокост, із яким ми маємо справу прямо зараз".

Він також повторив стереотип про те, що євреї контролюють ЗМІ та політику, заявивши, що це неправильно, тому що євреї не вірять, що Ісус є "царем усіх царів" і справжнім царем євреїв.

"Я думаю, що євреї, такі як Моссад, Рам Емануель, Бібі Нетаньяху та всі вони, я думаю, що вони дійсно розм'якли тут. Начебто я можу ходити й говорити правду вголос, розумієте", — сказав Вест, додавши, що США повинні "керувати християнські лідери, які не схиляються перед Джаредом Кушнером і перед Рамом Емануелем".

Коли Макіннес запитав, що Вест має намір "робити з євреями", якщо він теоретично стане президентом, репер відповів, що "євреям треба працювати на християн":

"Я найму єврея, якщо знатиму, що він не шпигун, відстежуватиму його телефон і камери у вітальні".

Після інтерв'ю Макіннес заявив, що не вважає Веста антисемітом:

"Я навіть не знаю, наскільки сильно він любить Гітлера. Він має на увазі, він любить його так само, як ти, як Дарта Вейдера? Я справді не розумію".

Нагадаємо, Каньє Вест уже поплатився за свої антисемітські висловлювання втратами великих контрактів. Проте він продовжує хвалити Гітлера.