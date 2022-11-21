Каньє Вест заявив, що балотуватиметься у президенти США у 2024 році

Над його передвиборчою кампанією працюватиме скандальний публіцист Майло Яннопулос.

Related video

Репер Каньє Вест заявив, що планує брати участь у президентських виборах у 2024 році. Раніше його обліковий запис у Twitter був розблокований. Про це пише NYpost.

Колишній чоловік Кім Кардаш'ян не відмовився від своїх планів стати новим президентом США, про що Каньє і повідомив у Twitter, де йому повернули його обліковий запис. Раніше його було заблоковано через антисемітські висловлювання. Повернувшись — Каньє привітав читачів, написавши "Шалом". На івриті це означає "мир" і використовується як вітання в Ізраїлі.

Ілон Маск, який купив соцмережу за 44 мільярди доларів минулого місяця, заявив, що обліковий запис Веста було відновлено ще до угоди, і з ним попередньо не консультувалися.

Займатиметься його передвиборчою кампанією не менш скандальний Майло Яннопулос, який "прославився" своїми антисемітськими, антиісламістськими, антифеміністичними та расистськими заявами. А також весіллям зі своїм партнером та повідомленням через три роки про те, що він перестав бути геєм і "прогнав це в собі молитвою".

Яннопулоса також звинувачували в пропаганді педофілії, але він ці звинувачення відкинув, заявивши, що сам зазнавав сексуального насильства в дитинстві. Цього літа журналіст працював на посаді неоплачуваного стажиста у республіканки та прихильниці Трампа Марджорі Тейлор Грін.

Каньє Вест вже брав участь у минулих президентських виборах у 2020 році. Тоді він набрав 60 тисяч голосів. Його кандидатуру було представлено лише у 12 штатах, найкращий результат він отримав у штаті Теннессі — там за нього віддали голоси понад 10 тисяч виборців. Тоді ж репер заявив, що балотуватиметься і в 2024 році.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розблокував у Twitter іншого кандидата на виборах 2024 року — Дональда Трампа. Перед цим Маск провів у своєму обліковому записі голосування, і більшість висловилася за те, щоб дозволити Трампу знову користуватися платформою, де його колись забанили.

Сам 45-й президент США, втім заявив, що у поверненні в колись свою улюблену соцмережу не поспішає.