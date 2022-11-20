Ілон Маск повернув Трампа до Twitter після онлайн-голосування

За розблокування облікового запису експрезидента США проголосувало 51,8% опитаних. Однак політик повертатися до соцмережі не хоче.

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Новий власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соціальній мережі після проведеного онлайн-голосування. Про це повідомив американський бізнесмен на своїй сторінці.

В опитуванні в соцмережі взяло участь понад 15 млн людей. За повернення політика до Twitter проголосували 51,8% опитаних, 48,2% користувачів виступили проти цього.

"Народ сказав своє слово. Трамп буде відновлений. Голос народу — голос Божий", — прокоментував Маск своє рішення.

Голосування тривало рівно 24 години.

Після розблокування облікового запису експрезидента кількість його читачів у соцмережі постійно зростає.

Сам одіозний політик поки що не опублікував жодного повідомлення.

Щобільше він заявив, що не хоче повертатися до Twitter і планує продовжувати використовувати власну соціальну мережу Truth Social, повідомляє агентство Reuters.

Акаунт Дональда Трампа заблокували у соціальній мережі після атаки його послідовників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, Ілон Маск 19 листопада о 2:47 ранку запустив онлайн-голосування про повернення Дональда Трампа до Twitter. Про свій намір розблокувати обліковий запис експрезидента підприємець заявляв ще до придбання соціальної мережі.