Відновити колишнього президента: Ілон Маск запустив опитування про повернення Трампа у Twitter

У голосуванні за розблокування сторінки Дональда Трампа у Twitter беруть участь приблизно мільйон людей на годину.

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Американський підприємець Ілон Маск запитав своїх читачів, чи потрібно повертати колишньому президенту США Дональду Трампу його акаунт у Twitter. Відповідне опитування Маск опублікував на своїй особистій сторінці в соціальній мережі.

Голосування за повернення Дональда Трампа триватиме упродовж доби. Через 12 годин із моменту публікації в опитуванні взяли участь понад 9 мільйонів людей. Трохи більш ніж половина користувачів проголосувала за те, щоб колишній американський президент отримав доступ до своєї сторінки у Twitter.

Ілон Маск зазначив, що опитування про долю акаунта Трампа набирає приблизно по 1 мільйону голосів на годину. Про свій намір повернути експрезидента США у Twitter підприємець заявляв ще до придбання соціальної мережі.

На думку Маска, блокування колишнього американського лідера було помилкою. Він зазначав, що довічний бан повинен застосовуватися лише щодо ботів, інтернет-шахраїв та спам-акаунтів.

Підприємець також наголосив на тому, що обмеження, створені для Дональда Трампа, не завадили політику публічно висловлювати свою думку. Водночас такі заходи відштовхнули американців від популярного соціального майданчика.

У компанії Twitter ухвалили рішення про блокування Трампа ще у січні 2021 року. Причиною цього став штурм Капітолія США його прихильниками. На момент усунення за сторінкою політика стежило понад 80 мільйонів людей.

У відповідь Дональд Трамп заявив про створення власної соціальної мережі TRUTH Social. За його словами, новий соціальний майданчик надасть користувачам "право голосу" незалежно від їхніх поглядів.

Ще Фокус писав про те, що Дональд Трамп подає позов проти Facebook, Google та Twitter. Політик заявив, що згадані компанії намагаються "змусити замовкнути американський народ та придушити його погляди".

Нагадаємо, що в компанії YouTube розповіли, коли зможуть повернути обліковий запис Дональду Трампу. Представники відеохостингу заявили, що канал колишнього лідера США відновлять, коли в країні знизиться ризик насильства, пов'язаний із політичним конфліктом після президентських виборів.