Ілон Маск хоче повернути Дональда Трампа у Twitter після покупки соцмережі, — ЗМІ

На думку американського підприємця, постійні бани користувачів мають бути рідкісним явищем і використовуватися лише щодо ботів і шахраїв.

Американський мільярдер, засновник приватної космічної компанії SpaceX та ймовірний майбутній власник Twitter Ілон Маск заявив, що дозволив би колишньому президентові США Дональду Трампу повернутися у соціальну мережу. Про це пише IT-видання ReCode.

"Я справді вважаю, що забороняти Дональда Трампа було неправильно, я думаю, що це було помилкою", — сказав Маск, виступаючи на конференції Financial Times Future of the Car. Він наголосив, що скасував би постійний бан експрезидента США.

На думку Маска, постійний бан має бути дуже рідкісним явищем і використовуватись лише для заборони ботів, інтернет-шахраїв і спам-акаунтів.

Як вважає бізнесмен, заборона Трампу заводити акаунти в Twitter лише відштовхнуло від популярної в США соцмережі користувачів, проте зрештою не завадило скандальному політику висловлюватися.

У той же час Маск наголосив, що його угода щодо покупки Twitter поки не завершилася.

"Я ще не власник Twitter, тому не йдеться про те, що це обов'язково станеться", — уточнив мільярдер.

Сам Трамп ще наприкінці квітня сказав, що не зацікавлений у поверненні в соцмережу, навіть якщо Ілон Маск скасує заборону. Натомість американський політик збирається використовувати Truth Social — власну програму-клон Twitter.

Twitter довічно усунула Трампа від платформи у січні 2021 року після нападу його прихильників на Капітолій США. Компанія заявила, що ухвалила рішення після заворушень 6 січня "через ризик подальшого підбурювання до насильства". Експрезидент був затятим користувачем соцмережі, на момент відключення у нього налічувалося понад 80 млн пдписників на платформі.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував раді директорів каліфорнійської компанії Twitter викупити 100 відсотків її акцій та перетворити на приватну компанію. Загальна сума операції має становити 43 млрд доларів, хоча ринкова ціна Twitter — приблизно 37 млрд доларів.

Улітку 2021 року команда Трампа запустила нову соцмережу для своїх прихильників.