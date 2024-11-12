Понад 24 млн переглядів: хлопець показав, як з його руки виросла рослина (фото)

Думки користувачів розділилися. Одні, вважають, що таке можливе, інші — що світлина з фотошопом.

У мережі набрав шаленої популярності ролик, на якому хлопець показує, як на його руці проросла рослина. Паросток з'явився на долоні біля мізинця. Відео оприлюднив в Х (Твіттері) користувач під ніком користується @nick_nalt.

"Я щойно знайшов крихітну рослину, що росте з моєї руки, що насправді я роблю", — підписав він під відео.

Його публікація стала вірусною, і її переглянули понад 24 млн користувачів. Деякі припустили, що він отримав поріз на руці, і в нього потрапило насіння, коли він мав справу з рослинами, а інші сказали, що це, ймовірно, проблема гігієни. Дехто навіть порадив йому дати йому вирости і поспостерігати за результатами.

Знайшлися і ті, які висловили припущення, що фото може бути фейковим.

Нагадаємо, що 12 листопада повідомлялося, що політик з Німеччини, опублікував фотографію оголеної секс-ляльки з символікою СС та зашморгом на шиї, після чого був змушений піти у відставку.