Пахне дохлим опосумом: знаменита смердюча квітка в Австралії привабила натовпи глядачів

Величезна квітка з Суматри зацвітає раз на кілька років. І цвіте близько доби, тож уже до сьогоднішнього дня вона зів'яне.

Тисячі людей в Австралії шикуються в чергу, щоб побачити і понюхати смердючу "трупну квітку", яка цвіте тільки раз на десятиліття. Шанс у них є тільки до вечора 12 листопада, оскільки цвіте унікальна рослина не більше 48 годин. Про це пише CNN.

Цвітіння трупної квітки в прямому ефірі

В австралійському місті Джилонг, на південь від Мельбурна, тисячі людей шикуються в чергу, щоб отримати рідкісну можливість побачити незвичайну рослину.

Один із відвідувачів був так вражений "ароматом", що прикрив ніс рукою.

"Пахне дохлим опосумом", — більш прямолінійно сказала дитина журналісту.

Це так звана "трупна квітка" або Amorphophallus Titanum (часто скорочується до Titan Arum), названа так через гнилісний запах, який вона виділяє під час цвітіння, щоб привабити запилювачів, таких як жуки і мухи.

Однак цвітіння відбувається непередбачувано, іноді лише один раз на 10 років, і кожне цвітіння триває лише 24-48 годин, що робить цю подію вельми бажаною і привертає величезні натовпи.

Черга охочих побачити і понюхати трупну квітку Фото: Instagram Friends Geelong Botanic Gardens

Цю рослину було подаровано Ботанічному саду Джилонга тільки 2021 року Державним гербарієм в Аделаїді, Південна Австралія, і впродовж багатьох років садівники спостерігали й чекали ознак квітки, яка зароджується.

Рослина почала цвісти в понеділок, 11 листопада після кількох днів очікування, і в перший день її відвідали близько 5 000 осіб, розповіла менеджерка парків Джілонга Різ МакІлвена. Досі відвідувачі описували запах як схожий на запах мертвої миші або смердючого ставка, йдеться на міському сайті.

Ботанічний сад буде відкритий постійно до вечора вівторка, коли, як очікується, цвітіння закінчиться.

Для тих, хто не може приїхати особисто, в саду також проводять пряму трансляцію цвітіння трупної квітки, яка, за даними міського вебсайту, вже зібрала десятки тисяч переглядів, причому глядачі підключаються до трансляції з усього світу.

Деякі відвідувачі поверталися сюди по кілька разів, щоб поспостерігати за рослиною на різних стадіях її цвітіння — повільне згортання гофрованого листка біля основи, який зрештою змикається навколо високого жовтого качана в центрі — вертикальної колони з сотнями крихітних квіток біля основи.

Трупна квітка до того, як вона розцвіла Фото: Instagram Friends Geelong Botanic Gardens

"З відкриттям Ботанічного саду Джілонга для цієї незвичайної події ми можемо оцінити важливу роль, яку ботанічні сади відіграють у просуванні рідкісних та унікальних видів рослин. Конкретно ця рослина перебуває під загрозою зникнення", — заявив генеральний директор міста Великого Джилонга Алі Васті.

Рослина родом з Індонезії і занесена до Червоної книги МСОП як така, що "перебуває під загрозою зникнення". Її рідне середовище існування — ліси Суматри — було спустошене деградацією земель і вирубкою лісів, водночас більшу частину земель було перетворено на плантації для деревини, паперу або олійної пальми.

Рослина може жити понад 30-40 років, тобто вона цвіте лише кілька разів за все своє життя. За оцінками МСОП, у дикій природі залишилося всього кілька сотень таких рослин.

Наразі в Індонезії рослина перебуває під захистом закону і десятки ботанічних садів по всьому світу вирощують її, щоб сприяти її збереженню.

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