Пахнет дохлым опоссумом: знаменитый вонючий цветок в Австралии привлек толпы зрителей

Огромный цветок с Суматры зацветает раз в несколько лет. И цветет около суток, так что уже к сегодняшнему дню он завянет.

Тысячи людей в Австралии выстраиваются в очередь, чтобы увидеть и понюхать вонючий "трупный цветок", который цветет только раз в десятилетие. Шанс у них есть только до вечера 12 ноября, так как цветет уникальное растение не более 48 часов. Об этом пишет CNN.

Цветение трупного цветка в прямом эфире

В австралийском городе Джилонг, к югу от Мельбурна, тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы получить редкую возможность увидеть необычное растение.

Один из посетителей был так впечатлен "ароматом", что прикрыл нос рукой.

"Пахнет дохлым опоссумом", — более прямолинейно сказал ребенок журналисту.

Это так называемый "трупный цветок" или Amorphophallus Titanum (часто сокращается до Titan Arum), названный так из-за гнилостного запаха, который он выделяет во время цветения, чтобы привлечь опылителей, таких как жуки и мухи.

Однако цветение происходит непредсказуемо, иногда всего один раз в 10 лет, и каждое цветение длится всего 24–48 часов, что делает это событие весьма желанным и привлекает огромные толпы.

Очередь желающих увидеть и понюхать трупный цветок Фото: Instagram Friends Geelong Botanic Gardens

Это растение было подарено Ботаническому саду Джилонга только в 2021 году Государственным гербарием в Аделаиде, Южная Австралия, и на протяжении многих лет садоводы наблюдали и ждали признаков зарождающегося цветка.

Растение начало цвести в понедельник, 11 ноября после нескольких дней ожидания, и в первый день его посетили около 5000 человек, рассказала менеджер парков Джилонга Риз МакИлвена. До сих пор посетители описывали запах как похожий на запах мертвой мыши или вонючего пруда, говорится на городском сайте.

Ботанический сад будет открыт постоянно до вечера вторника, когда, как ожидается, цветение закончится.

Для тех, кто не может приехать лично, в саду также проводится прямая трансляция цветения трупного цветка, которая, по данным городского веб-сайта, уже собрала десятки тысяч просмотров, причем зрители подключаются к трансляции со всего мира.

Некоторые посетители возвращались сюда по нескольку раз, чтобы понаблюдать за растением на разных стадиях его цветения — медленное сворачивание гофрированного листа у основания, который в конечном итоге смыкается вокруг высокого желтого початка в центре — вертикальной колонны с сотнями крошечных цветков у основания.

Трупный цветок до того, как он расцвел Фото: Instagram Friends Geelong Botanic Gardens

"С открытием Ботанического сада Джилонга для этого необычного события мы можем оценить важную роль, которую ботанические сады играют в продвижении редких и уникальных видов растений. Конкретно это растение находится под угрозой исчезновения", — заявил генеральный директор города Большого Джилонга Али Васти.

Растение родом из Индонезии и занесено в Красную книгу МСОП как "находящееся под угрозой исчезновения". Его родная среда обитания — леса Суматры — была опустошена деградацией земель и вырубкой лесов, при этом большая часть земель была превращена в плантации для древесины, бумаги или масличной пальмы.

Растение может жить более 30-40 лет, то есть оно цветет всего несколько раз за всю свою жизнь. По оценкам МСОП, в дикой природе осталось всего несколько сотен таких растений.

В настоящее время в Индонезии растение находится под защитой закона, и десятки ботанических садов по всему миру выращивают его, чтобы способствовать его сохранению.

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