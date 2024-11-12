Політик пішов у відставку після публікації відвертих знімків з символікою СС (фото)

Булент Буюкбайрам розмістив провокативний напис на голові ляльки з літерами "S", візуально схожими на логотип головної воєнізованої сили нацистів.

Політик з міста Дельменхорст, що на півночі Німеччини, опублікував фотографію оголеної секс-ляльки з символікою СС та зашморгом на шиї, після чого був змушений піти у відставку. Про це пише видання Reuters.

Булент Буюкбайрам, член Християнських демократів у місті Дельменхорст, розмістив напис "shit St Pauli" ("Сра*ий Санкт-Паулі") на голові ляльки з літерами "S", візуально схожими на логотип СС — головної воєнізованої сили нацистів.

У відповідь футбольний клуб бундесліги "Санкт-Паулі", що базується в Гамбурзі, серйозно задумався про судовий позов. Бююкбайрам, аби уникнути скандалу, перепросив й пішов з усіх посад, які до того обіймав.

"Це була дурість, помилка. Наразі отримую серйозні погрози. Вибачився перед "Санкт-Паулі"", — прокоментував політик в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

До речі, клуб "Санкт-Паулі" відомий своєю альтернативною фан-сценою, а також прихильниками, що дотримуються лівих політичних поглядів, беруть активну участь у соціальних проєктах, зокрема з метою підвищення екологічної обізнаності, а також відомі своєю підтримкою біженців та меншин.

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