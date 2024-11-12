Политик ушел в отставку после публикации откровенных снимков с символикой СС (фото)

Булент Буюкбайрам разместил провокационную надпись на голове куклы с буквами "S", визуально похожими на логотип главной военизированной силы нацистов.

Политик из города Дельменхорст, что на севере Германии, опубликовал фотографию обнаженной секс-куклы с символикой СС и петлей на шее, после чего был вынужден уйти в отставку. Об этом пишет издание Reuters.

Булент Буюкбайрам, член Христианских демократов в городе Дельменхорст, разместил надпись "shit St Pauli" ("Сра*ий Санкт-Паули") на голове куклы с буквами "S", визуально похожими на логотип СС — главной военизированной силы нацистов.

В ответ футбольный клуб бундеслиги "Санкт-Паули", базирующийся в Гамбурге, серьезно задумался о судебном иске. Бююкбайрам, чтобы избежать скандала, извинился и ушел со всех должностей, которые до этого занимал.

"Это была глупость, ошибка. Сейчас получаю серьезные угрозы. Извинился перед "Санкт-Паули"", — прокомментировал политик в интервью немецкой газете Bild.

Кстати, клуб "Санкт-Паули" известен своей альтернативной фан-сценой, а также сторонниками, которые придерживаются левых политических взглядов, активно участвуют в социальных проектах, в частности с целью повышения экологической осведомленности, а также известны своей поддержкой беженцев и меньшинств.

Напомним, ранее Фокус писал, что официантку кафе из Северной Каролины (США) уволили из-за вирусного видео в TikTok. Девушка рассказала, что не имела права снимать на работе, но не могла удержаться и сняла мужчину, который сидел за своим столиком напротив надувной секс-куклы в натуральную величину и вел себя так, будто это абсолютно нормально.

А вот 56-летний житель Канады превратил свой дом в секс-музей и собрал коллекцию из 10 тысяч винтажных игрушек и кукол. Интерес к эротике у Андраша Баголи появился еще в 11 лет. Спустя несколько десятилетий он осуществил свою мечту и собрал уникальную коллекцию.