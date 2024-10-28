Жизнь изменилась: женщина купила "заколдованную" куклу, найденную на ярмарке (фото)

Кэндис Коллинз решила купить игрушку, о которой рассказывали жуткие истории. Вскоре ей начали сниться кошмары, а ее ребенок стал вести себя странно.

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42-летняя британка Кэндис Коллинз, охотница за привидениями и коллекционерка игрушек с "плохой" репутацией, приобрела куклу по имени Норман в июне 2023 года на eBay. Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на предупреждения о зловещей истории игрушки, женщина не смогла устоять перед покупкой. О кукле стали рассказывать различные истории после того, как его предыдущий владелец, Кристиан Хоксворт, обвинил ее в череде несчастий. Кэндис решила изучить природу "заколдованной" игрушки и принесла ее в свой дом в Корнуолле (Англия).

"Как только я открыла коробку, воздух наполнился тяжестью и депрессией", — рассказывает она.

Вскоре после покупки куклы в ее доме начали происходить странные вещи Фото: Jam Press

Вскоре начались странные события: по ночам ее трехлетний сын разговаривал с кем-то невидимым и смеялся без причины. Охотница за паранормальным также заявила, что стала испытывать пугающие явления: ей снились кошмары, где она чувствовала укусы и видела необычные фигуры, нападающие на нее.

"В одном из снов я слышала злой голос, зовущий меня по имени, и все казалось абсолютно реальным", — призналась она.

В дополнение к этому у членов семьи неожиданно ухудшилось здоровье.

"У меня появились головные боли, синяки и даже царапины, словно следы когтей. У моего партнера резко обострились проблемы с тазобедренным суставом", — делится Кэндис.

О кукле стали рассказывать различные истории после того, как его предыдущий владелец, Кристиан Хоксворт, обвинил ее в череде несчастий Фото: Jam Press

Пытаясь ограничить влияние куклы, женщина держит ее в стеклянном ящике со святой водой и хранит в отдельном флигеле в саду. Однако британка подозревает, что Норман находит способы воздействовать на семью.

"Он напоминает что-то из фильмов про Чаки и, кажется, стремится манипулировать детьми. Я хочу доказать, что не все мистические объекты несут зло. Возможно, им просто нужна помощь", — сказала Кэндис.

Несмотря на страхи, женщина не планирует избавляться от игрушки. "Я хочу доказать, что не все мистические объекты несут зло. Возможно, им просто нужна помощь. Этот опыт заставляет меня все время быть настороже, ведь я не знаю, что может произойти дальше", — объясняет она.

Семья продолжает использовать методы защиты, включая кристаллы, шалфей и святую воду, но кукла Норман продолжает пугать их своим присутствием.

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