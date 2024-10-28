Життя змінилося: жінка купила "зачаровану" ляльку, знайдену на ярмарку (фото)

Кендіс Коллінз вирішила купити іграшку, про яку розповідали моторошні історії. Незабаром їй почали снитися кошмари, а її дитина почала поводитися дивно.

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42-річна британка Кендіс Коллінз, мисливиця за привидами й колекціонерка іграшок із "поганою" репутацією, придбала ляльку на ім'я Норман у червні 2023 року на eBay. Про це пише The Mirror.

Попри попередження про зловісну історію іграшки, жінка не змогла встояти перед покупкою. Про ляльку стали розповідати різні історії після того, як її попередній власник, Крістіан Хоксворт, звинуватив її в низці нещасть. Кендіс вирішила вивчити природу "зачарованої" іграшки і принесла її у свій будинок у Корнуоллі (Англія).

"Щойно я відкрила коробку, повітря наповнилося важкістю і депресією", — розповідає вона.

Незабаром після купівлі ляльки в її будинку почали відбуватися дивні речі Фото: Jam Press

Незабаром почалися дивні події: ночами її трирічний син розмовляв з кимось невидимим і сміявся без причини. Мисливиця за паранормальним також заявила, що почала відчувати страшні явища: їй снилися жахіття, де вона відчувала укуси і бачила незвичайні фігури, які нападали на неї.

"В одному зі снів я чула злий голос, який кликав мене на ім'я, і все здавалося абсолютно реальним", — зізналася вона.

На додачу до цього у членів сім'ї несподівано погіршилося здоров'я.

"У мене з'явилися головні болі, синці та навіть подряпини, немов сліди кігтів. У мого партнера різко загострилися проблеми з тазостегновим суглобом", — ділиться Кендіс.

Про ляльку стали розповідати різні історії після того, як її попередній власник, Крістіан Хоксворт, звинуватив її в низці нещасть Фото: Jam Press

Намагаючись обмежити вплив ляльки, жінка тримає її в скляному ящику зі святою водою і зберігає в окремому флігелі в саду. Однак британка підозрює, що Норман знаходить способи впливати на сім'ю.

"Він нагадує щось із фільмів про Чакі і, здається, прагне маніпулювати дітьми. Я хочу довести, що не всі містичні об'єкти несуть зло. Можливо, їм просто потрібна допомога", — сказала Кендіс.

Попри страхи, жінка не планує позбуватися іграшки. "Я хочу довести, що не всі містичні об'єкти несуть зло. Можливо, їм просто потрібна допомога. Цей досвід змушує мене весь час бути насторожі, адже я не знаю, що може статися далі", — пояснює вона.

Сім'я продовжує використовувати методи захисту, включно з кристалами, шавлією і святою водою, але лялька Норман продовжує лякати їх своєю присутністю.

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