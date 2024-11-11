"Боже мой": женщина узнала, что старая брошь может обеспечить ее на годы (фото)

Брошь сделана из бирюзы, рубинов, 18-каратного золота и бриллиантов. Украшение имеет все характерные признаки для продукции компании под названием Van Cleef and Arpels.

Мать с дочкой принесли на британское шоу Antiques Roadshow, которое показывают на BBC, свою старую брошь в форме балерины. Украшение сразу привлекло внимание эксперта по ювелирным изделиям Джоанны Харди. По ее словам, эта вещь может оказаться коллекционной и стоить целое состояние, пишет издание The Mirror.

Дочь гостьи шоу рассказала, что эту брошь ее маме подарил в 1970-1980-х годах партнер по бриджу — польский ювелир. Когда он закрывал магазин, то предложил оставить себе одну вещь из всего ассортимента. Женщина выбрала балерину, потому что это было очень символично — она раньше преподавала в частной балетной школе в Честере.

Дочь гостьи шоу рассказала, что эту брошь ее маме подарил в 1970-1980-х годах партнер по бриджу Фото: BBC

Анализируя украшение, эксперт Джоанна Харди попыталась определить настоящего производителя.

"Брошь сделана из бирюзы, рубинов, 18-каратного золота и бриллиантов. Это очень простые материалы, но, глядя на них, вы действительно можете почувствовать танцовщицу. Это удивительная драгоценность. Она имеет все характерные признаки для продукции компании под названием Van Cleef and Arpels, которая делала броши балерин с 1940-х годов, но немного", — объясняет она.

К сожалению, специалист не смогла найти клеймо Van Cleef and Arpels, поэтому только сама компания сможет подтвердить, что это действительно одно из их изделий. Джоанна Харди отмечает: "Если это оригинал, то он стоит десятки тысяч фунтов стерлингов".

Услышав это, дочь гостьи шоу не смогла сдержать эмоций и воскликнула: "Боже мой". Сама владелица броши была чуть более сдержанной, добавив: "Не может быть".

Обладательницы украшения не смогли сдержать эмоций Фото: BBC

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