"Боже мій": жінка дізналась, що стара брошка може забезпечити її на роки (фото)

Брошка зроблена з бірюзи, рубінів, 18-каратного золота та діамантів. Прикраса має всі характерні ознаки для продукції компанії під назвою Van Cleef and Arpels.

Матір з донькою принесли на британське шоу Antiques Roadshow, яке показують на BBC, свою стару брошку в формі балерини. Прикраса відразу привернула увагу експертки з ювелірних виробів Джоанною Харді. За її словами, ця річ може виявитися колекційною й коштувати цілий статок, пише видання The Mirror.

Донька гості шоу розповіла, що цю брошку її мамі подарував у 1970-1980-х роках партнер по бриджу — польський ювелір. Коли він закривав крамницю, то запропонував залишити собі одну річ з всього асортименту. Жінка обрала балерину, бо це було дуже символічно — вона раніше викладала у приватній балетній школі в Честері.

Донька гості шоу розповіла, що цю брошку її мамі подарував у 1970-1980-х роках партнер по бриджу Фото: BBC

Аналізуючи прикрасу, експертка Джоанна Харді спробувала визначити справжнього виробника.

"Брошка зроблена з бірюзи, рубінів, 18-каратного золота та діамантів. Це дуже прості матеріали, але, дивлячись на них, ви дійсно можете відчути танцівницю. Це дивовижна коштовність. Вона має всі характерні ознаки для продукції компанії під назвою Van Cleef and Arpels, яка робила брошки балерин з 1940-х років, але кількісно небагато", — пояснює вона.

На жаль, фахівчиня не змогла знайти клеймо Van Cleef and Arpels, тож тільки сама компанія зможе підтвердити, що це дійсно один з їхніх виробів. Джоанна Харді зазначає: "Якщо це оригінал, то він коштує десятки тисяч фунтів стерлінгів".

Почувши це, дочка гості шоу не змогла стримати емоцій й вигукнула: "Боже мій". Сама власниця брошки була трохи більш стриманою, додавши: "Не може бути".

Власниці прикраси не змогли стримати емоцій Фото: BBC

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