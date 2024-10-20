Підпирали двері: знайдена під сараєм статуя виявилась шедевром за 2,5 млн фунтів (фото)

Твір світового мистецтва довгий час використовували, щоб підпирати двері у сараї у промисловій зоні Балінторе.

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У 1930 році міська рада Інвергордона (Шотландія) всього за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн) придбала мармуровий бюст сера Джона Гордона, а тепер планує продати його за 2,5 мільйона (134,5 млн грн). Скульптуру, створену французьким художником Едме Бушардоном у 1728 році, знайшли місцеві мешканці під садовим сараєм. Про це пише видання Metro.

Шедевр начебто загубили під час реорганізації місцевої влади. Його довгий час використовували, щоб підпирати двері у сараї в промисловій зоні Балінторе, поблизу Інвергордона.

Радниця Максін Сміт заявила, що відсотки від грошей, отриманих від продажу, можуть становити до 125 000 фунтів стерлінгів (6,7 млн грн) на рік — ці кошти інвестують у громаду. З оригіналу скульптури планують зробити копію, яку виставлять в музеї.

Шедевр довгий час використовували, щоб підпирати двері у сараї Фото: Highland Council

"Виставити оригінальне погруддя на загальний огляд неможливо через його високу цінність і пов'язані з цим ризики", — зазначалося у доповіді, представленій депутатам.

На думку експертів Sotheby's, нинішню пропозицію у 2,5 мільйона фунтів стерлінгів можна вважати піковою для цього об’єкта мистецтва.

До речі, французький художник Едме Бушардон також створював скульптури для садів Версальського палацу — колишньої резиденції французької королівської родини, а також для Фонтану чотирьох сезонів на вулиці Гренель у Парижі.

Погруддя сера Джона Гордона виліплене на початку 18 століття, коли митець жив у Римі. 2016 року воно експонувалось у Луврі (Франція) та Музеї Джона Пола Гетті в Лос-Анджелесі (США).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що міська рада Уолсолла (Велика Британія) витратила $45 тисяч з коштів платників податків на два пам’ятники коргі, які виставили у місцевому дендропарку на 150-ту річницю від дня його заснування. Ця ідея не сподобалася багатьом жителям міста, які звинувачують чиновників у марнотратстві.

А от 12-метрова скульптура Tu si' 'na cosa grande ("Ти велика річ") італійського дизайнера Гаетано Пеше, встановлена на головній площі Неаполя (Італія), стала об'єктом суперечок серед містян. Люди жартують, що форма витвору мистецтва здається їм не зовсім пристойною.