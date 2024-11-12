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МирФан

Более 24 млн просмотров: парень показал, как из его руки выросло растение (фото)

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Растение на руке

Мнения пользователей разделились. Одни, считают, что такое возможно, другие — что фотография с фотошопом.

В сети набрал бешеную популярность ролик, на котором парень показывает, как на его руке проросло растение. Росток появился на ладони возле мизинца. Видео обнародовал в Х (Титери) пользователь под ником пользуется @nick_nalt.

"Я только что нашел крошечное растение, растущее из моей руки, что на самом деле я делаю", — подписал он под видео.

Его публикация стала вирусной, и ее просмотрели более 24 млн пользователей. Некоторые предположили, что он получил порез на руке, и в него попали семена, когда он имел дело с растениями, а другие сказали, что это, вероятно, проблема гигиены. Некоторые даже посоветовали ему дать ему вырасти и понаблюдать за результатами.

Нашлись и те, которые высказали предположение, что фото может быть фейковым.

Напомним, что 12 ноября сообщалось, что политик из Германии, опубликовал фотографию обнаженной секс-куклы с символикой СС и петлей на шее, после чего был вынужден уйти в отставку.