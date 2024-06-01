Краеугольный камень Тихоокеанского Северо-Запада: почему камасию выращивают на протяжении 3500 лет

Камасия упоминается в календарях коренных народов региона, а стадии роста растения используют для обозначения сезонных переходов.

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Исследователи из Университета штата Орегон нашли доказательства того, что коренные народы Тихоокеанского северо-запада выборочно собирали съедобные луковицы камасии еще 3500 лет назад. Эти находки проливают свет на традиционные природоохранные знания, иллюстрируя, как эти сообщества управляли природными ресурсами и лелеяли их в течение тысячелетий, пишет SciTechDaily.

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Камасия, известная своими яркими голубыми цветами, служит экологическим и культурным краеугольным камнем на Тихоокеанском Северо-Западе, поддерживая различные организмы и являясь неотъемлемой частью многих культурных традиций.

Молли Карни, ведущий автор исследования и профессор антропологии, выделила ее важность: "Если вы думаете о лососе как об особом виде, с которым люди очень хорошо знакомы, то камасия — это своего рода растительный эквивалент, — объясняет она. — Это один из тех видов, что действительно поддерживают большие экосистемы, фундаментальный вид, с которым связано все".

Камасия упоминается в календарях коренных народов региона, а стадии роста растения используют для обозначения сезонных переходов. Она занимает важное место в традиционных церемониях "Первой еды", в которых племенные общины празднуют приход весны с первым лососем или первыми съедобными корешками после зимы.

Карни объясняет, что луковицы камасии требуют двух-трех дней запекания, чтобы стать съедобными, и что после размягчения они имеют вкус, похожий на сладкий картофель. Исторически их готовили в подземных печах, выложенных раскаленными камнями. Археологические исследования Карни включали остатки этих печей, которые показали, что у коренных народов были разные методы обработки и хранения растения.

Проанализировав луковицы камасии из долины Вилламетт, которым 8 000 лет, исследователи обнаружили, что они обычно достигают размера, пригодного для сбора урожая, через три-пять лет, в зависимости от условий почвы.

Фото: Oregon State University

Печи для выпекания растения 4400-летней давности обнаружили вблизи города Венета, штат Орегон. Однако примерно 3500 лет назад сбор урожая стал более селективным, когда луковицы собирали на пике зрелости.

Этот период совпадает с глобальными климатическими изменениями и появлением пожаров низкой интенсивности в регионе. Исследование Карни подтверждает теорию о том, что 3-4 тысячи лет назад для создания оптимальных условий для камасии и других растений использовали контролируемые выжигания.

Исследование отмечает, что коренные общины не собирали урожай выборочно, чтобы получить как можно большие луковицы, а скорее заботились о том, чтобы растение созревало в течение длительного времени.

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"Когда я получила возможность собирать урожай вместе с племенными общинами, они пересаживали меньшие луковицы. Они действительно сеют для будущего урожая, и это то, что, по моему мнению, происходило здесь", — пояснила исследовательница.

Переход к селективному управлению требовал сотрудничества всей общины, чтобы оставлять незрелые луковицы в земле и проводить контролируемое сжигание для поддержания здоровых условий для выращивания.

"Мы имеем эти записи, что показывают, что люди принимали активное участие в создании ландшафтов, которые отвечали их потребностям, и что они делали это в течение не менее 3500 лет", — сказала Карни. Этот исторический прецедент выделяет важность восстановления этих устойчивых практик сегодня.

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