Катастрофа все ближе: жизненно важная система океанических течений под угрозой

В то время, как нидерландские ученые указывают на потенциальную остановку Гольфстрима в 2025 году, американские исследователи обнаружили более глобальную проблему. Они считают, что вся система океанических течений может разрушиться.

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В последние годы перспектива изменения климата становится все более пугающей. Недавние научные исследования показали, что жизненно важная система океанических течений потенциально может разрушиться в этом веке, что приведет к серьезным глобальным последствиям, пишет IFLScience.

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Исследователи обнаружили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция ("Atlantic Meridional Overturning Circulation", AMOC), критически важное океаническое течение, которое перераспределяет тепло по всему земному шару, может оказаться под угрозой. Это течение, которое в прошлом значительно замедлилось из-за масштабного таяния льда в Гренландии, имеет важное значение для поддержания стабильности климата.

Согласно исследованию, ледниковый щит Гренландии тает с тревожной скоростью, но ситуация может быть не настолько ужасной, чтобы полностью остановить AMOC. Исторические данные свидетельствуют о том, что хотя потеря льда в Гренландии является значительной, она не может продолжаться достаточно долго, чтобы полностью нарушить работу AMOC.

AMOC функционирует подобно кровеносной системе человека, транспортируя теплую воду из тропиков на север вдоль атлантического побережья США, а затем через Атлантику. По мере того, как теплая вода испаряется и охлаждается, ее соленость и плотность растут, она опускается на глубину и течет обратно на юг. Этот процесс помогает регулировать глобальный климат.

Однако приток пресной воды от таяния ледниковых щитов, что уменьшает соленость океана, может препятствовать этой циркуляции. Если AMOC значительно ослабнет, это может вызвать резкие климатические изменения, такие как похолодание в Европе и Северной Америке, высыхание регионов Амазонки и Сахеля и ускоренное потепление в Антарктиде.

Чтобы понять потенциальные будущие последствия, ученые обращаются к историческим данным, таким как выводы Хартмута Генриха в 1980-х годах. Анализируя керны глубоководных отложений, Генрих определил периоды, известные сейчас как события Генриха, когда массивные выбросы айсбергов совпадали с ослаблением AMOC. Эти события продемонстрировали, как значительная потеря льда из Гренландии может нарушить океанские течения.

Несмотря на тревожную текущую потерю льда, исследование предполагает, что она вряд ли продолжится с необходимой скоростью, чтобы вызвать полную остановку AMOC в ближайшем будущем. Айсберги, которые оказывают большее влияние на океанские течения благодаря своей способности переносить пресную воду к критическим точкам погружения, становятся все менее распространенными.

Ожидается, что будущее потепление приведет к тому, что ледниковый щит Гренландии отступит вглубь континента, что уменьшит образование айсбергов. Зато талые воды, которые смешиваются с морской водой и остаются у побережья, станут более распространенными, что будет иметь менее прямое влияние на AMOC.

Прогнозы указывают на то, что к 2100 году AMOC может ослабнуть на 24% — 39%, но это снижение не будет таким серьезным, как во время прошлых событий Генриха, длившихся веками. Совокупный эффект снижения активности айсбергов и увеличения поверхностного стока, а также повышения температуры океана, вероятно, повлияет на будущее состояние AMOC.

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Хотя непосредственная угроза может быть не такой серьезной, как некоторые опасаются, потенциал для значительных долгосрочных изменений остается. Поэтому борьба с изменением климата остается критически важной для защиты будущих поколений от серьезных экологических потрясений.

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