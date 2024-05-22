Космические лучи как временные маркеры: ученые впервые датировали доисторическое поселение новым способом

Благодаря новому научному методу ученые из Бернского университета смогли точно определять возраст древнего греческого поселения. Это впервые в истории исследователи провели настолько точное датирование, не имея непрерывной хронологии.

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Исследователи из Бернского университета сделали значительный прорыв в датировке древнего поселения на севере Греции, впервые точно определив, что это место основали более 7000 лет назад. Этого удалось достичь благодаря сочетанию двух передовых методов датировки деревянных конструкций, найденных на этом месте, пишет Phys.org.

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Ученые использовали дендрохронологию, что предусматривает подсчет годовых колец роста деревьев, и радиоуглеродное датирование, которое измеряет распад определенного изотопа углерода, 14C. Сопоставив эти методы с известным скачком уровня радиоуглерода от 5259 года до н. э., ученые смогли точно датировать деревянные останки между 5328 и 5140 годами до н. э.

Дендрохронология основывается на сравнении узоров годовых колец в древесине, которые ежегодно меняются в зависимости от климатических условий. В некоторых частях Европы, например, в северных предгорьях Альп, непрерывная хронология древесных колец достигает почти 12 500 лет.

Однако в Средиземноморье этот метод менее прост из-за отсутствия таких непрерывных записей. Радиоуглеродное датирование помогает заполнить этот пробел, измеряя, сколько 14C осталось в кольце дерева, что дает приблизительный возраст.

Проблема заключалась в том, что эти методы обычно датируют находки в пределах десятилетий, а не конкретных лет. Ситуация изменилась с открытием японского физика Фуса Мияке в 2012 году. Мияке обнаружил, что определенные скачки уровня 14С, вызванные космическими лучами от солнечных вспышек, можно точно датировать и они являются узнаваемыми во всем мире. Эти всплески действуют как временные маркеры.

Команда Бернского университета применила эту концепцию к участку Диспилио в Греции. Они проанализировали 787 кусков древесины и установили хронологию годовых колец, охватывающую 303 года и заканчивающуюся 5140 годом до нашей эры.

В рамках этой хронологии они определили всплеск события Мияке в 5259 году до нашей эры. Сопоставив этот пик с известными глобальными данными о деревьях в Сибири, Америке и Европе, они получили точную датировку поселения.

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Этот прорыв означает, что впервые археологи могут датировать древние поселения на Балканах с точностью до лет, не полагаясь на непрерывную хронологию. Этот новый метод дает возможность точного датирования в других регионах и периодах, помогая строить детальные исторические хронологии.

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