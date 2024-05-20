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Технологии и наука

Часть некрополя Тарсы: ученые обнаружили древнюю гробницу с необычой отделкой (фото)

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Фото: IHA | Древний город Тарса известен своими захоронениями, которые до сих пор изучают археологи

Древний город Тарса известен своими захоронениями, которые до сих пор изучают археологи. Недавно исследователи нашли еще две гробницы, одна из которых имела нестандартные украшения внутри.

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В древнем городе Тарса, Турция, археологи обнаружили ранее неизвестную гробницу возрастом 2000 лет. Особенно интересной эту находку делает отделка в виде бычьих голов, пишет Arkeonews.

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гробница, голова, скала, открытие, курган, археология, археологи, находка, резьба, символ, некрополь Fullscreen
Фото: Arkeonews

Новонайденное захоронение является частью комплекса, известного как Скальные гробницы Туруша, высеченные в скалах в римский период. Доступные через спуск из 10-13 ступенек, эти гробницы имеют разнообразные резьбы и рельефы на стенах и дверных проемах.

гробница, голова, скала, открытие, курган, археология, археологи, находка, резьба, символ, некрополь Fullscreen
Фото: IHA

Во время предыдущих раскопок исследователи уже обнаружили 60 могил, и новые открытия все еще впереди. Недавние находки включают две дополнительные скальные гробницы, добавляющие исторического богатства этому месту.

Присутствие бычьих голов в гробнице привлекло внимание археологов. Считается, что эти символы размещены там, чтобы защитить умершего от злых духов. В древности бык имел важное символическое значение, олицетворяя власть, силу и непредсказуемость. Он также ассоциировался с такими богами, как Юпитер и Марс, а еще с городом Афины.

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Мустафа Челик, заместитель директора Музея Адиямана, отметил важность открытия, отметив, что древний город Тарса состоит из трех основных археологических зон: Большой курган, Малый курган и зона некрополя. Именно в районе некрополя исследователи нашли новые гробницы.

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