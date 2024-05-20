Часть некрополя Тарсы: ученые обнаружили древнюю гробницу с необычой отделкой (фото)

Древний город Тарса известен своими захоронениями, которые до сих пор изучают археологи. Недавно исследователи нашли еще две гробницы, одна из которых имела нестандартные украшения внутри.

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В древнем городе Тарса, Турция, археологи обнаружили ранее неизвестную гробницу возрастом 2000 лет. Особенно интересной эту находку делает отделка в виде бычьих голов, пишет Arkeonews.

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Фото: Arkeonews

Новонайденное захоронение является частью комплекса, известного как Скальные гробницы Туруша, высеченные в скалах в римский период. Доступные через спуск из 10-13 ступенек, эти гробницы имеют разнообразные резьбы и рельефы на стенах и дверных проемах.

Фото: IHA

Во время предыдущих раскопок исследователи уже обнаружили 60 могил, и новые открытия все еще впереди. Недавние находки включают две дополнительные скальные гробницы, добавляющие исторического богатства этому месту.

Присутствие бычьих голов в гробнице привлекло внимание археологов. Считается, что эти символы размещены там, чтобы защитить умершего от злых духов. В древности бык имел важное символическое значение, олицетворяя власть, силу и непредсказуемость. Он также ассоциировался с такими богами, как Юпитер и Марс, а еще с городом Афины.

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Мустафа Челик, заместитель директора Музея Адиямана, отметил важность открытия, отметив, что древний город Тарса состоит из трех основных археологических зон: Большой курган, Малый курган и зона некрополя. Именно в районе некрополя исследователи нашли новые гробницы.

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