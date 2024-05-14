Находка удивила экспертов: албанские археологи обнаружили первое в своем роде сооружение (фото)

Исследователи наткнулись на остатки аристократического римского квартала во время раскопок в городе Дуррес, а также древнюю баню, которая оказалась не последней находкой на этом месте.

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В городе Дуррес, Албания, археологи раскопали 1600-летний крытый бассейн, редкий для своего времени. Открытие произошло во время подготовки к строительству школы, пишет Arkeonews.

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Дуррес служил ключевым узлом, соединявшим Восток и Запад. Когда-то известный как Эпидамн для иллирийцев, а позже как "Диррахий" для греков, город в конце концов попал под власть Рима около 230 года до н. э.

Фото: Albania’s National Institute of Cultural Heritage

Раскопки, которые привели к этому открытию, начались в рамках подготовки к строительству новой школы. Когда археологи углубились, они наткнулись на остатки аристократического римского квартала, свидетельствующего о богатом прошлом города.

Фото: Albania’s National Institute of Cultural Heritage

Что по-настоящему удивило экспертов, так это обнаружение неповрежденного крытого бассейна в руинах римской виллы. Эта находка, украшенная удивительно хорошо сохранившейся мозаикой, является первой в своем роде в Албании. Особого внимания заслуживает мозаичный пол, тщательно выложенный сложными геометрическими узорами из мрамора, камня, стекла и керамической плитки.

Датированные где-то между 1 и 400 годами нашей эры, эти римские руины позволяют заглянуть в прошлую эпоху роскошной жизни. Но на этом открытия не закончились. Дальнейшие исследования обнаружили дополнительные сооружения, в частности остатки двухэтажной римской бани, характеризующейся прочными стенами и толстым кирпичным полом.

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