Леди и герои Иличи: в Испании во время раскопок древнего города нашли уникальные артефакты

Хотя предыдущие находки, например знаменитая скульптура Дамы из Эльче, намекали на важность города, недавние раскопки предоставили нужные доказательства. За годы исследований археологи обнаружили десятки артефактов на этом месте.

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Археологи открыли увлекательную информацию о древнем иберийском обществе Во время недавних раскопок в городе Иличи, расположенном в современном Эльче, Испания, исследователи нашли древние руины. Открытие произошло благодаря проекту "Леди и герои: После иберийского Иличи", пишет Arkeonews.

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Хотя предыдущие находки, например знаменитая скульптура Дамы из Эльче, намекали на важность города, недавние раскопки предоставили ощутимые доказательства значимости Иличи. Начиная с 2017 года, археологи раскопали архитектурные руины, датированные примерно 500 годом до н. э., которые помогли узнать, каким было иберийское общество.

Среди открытий — обнаружение восьми комнат, некоторые из которых пристроены к фундаментальной стене города. Эта находка подтверждает, что Ла-Алькудия была местом первой метрополии и крупнейшего иберийского города в Контестане, охватывавшей части современных провинций Аликанте, Мурсия, Альбасете и Валенсия.

Фото: Francisco J. Díez Martín

Профессор Альберто Лоррио из Университета Аликанте объясняет, что эти находки дают ценное представление о повседневной жизни в Иличе и общественных структурах, которые привели к созданию таких скульптур, как Дама из Эльче.

Интересно, что сохранность руин объясняется решением древних жителей засыпать внутренние помещения домов перед тем, как покинуть эту местность из-за частых наводнений. Оно позволило археологам углубиться в историю Иличи без типичного упадка, характерного для древних памятников.

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После завершения фазы раскопок и защиты места, исследователи сосредоточились на анализе найденных артефактов. В будущем раскопки будут продолжены, чтобы раскрыть больше о ранних этапах иберийского поселения в этом районе.

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