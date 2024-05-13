Леді і герої Ілічі: в Іспанії під час розкопок стародавнього міста знайшли унікальні артефакти

Хоча попередні знахідки, як-от знаменита скульптура Дами з Ельча, натякали на важливість міста, нещодавні розкопки надали потрібні докази. За роки досліджень археологи виявили десятки артефактів на цьому місці.

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Археологи відкрили захопливу інформацію про давнє іберійське суспільство Під час нещодавніх розкопок у місті Ілічі, розташованому в сучасному Ельча, Іспанія, дослідники знайшли стародавні руїни. Відкриття відбулося завдяки проєкту "Леді та герої: Після іберійського Ілічі", пише Arkeonews.

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Хоча попередні знахідки, як-от знаменита скульптура Дами з Ельча, натякали на важливість міста, нещодавні розкопки надали відчутні докази значущості Ілічі. Починаючи з 2017 року, археологи розкопали архітектурні руїни, датовані приблизно 500 роком до н. е., які допомогли дізнатися, яким було іберійське суспільство.

Серед відкриттів — виявлення восьми кімнат, деякі з яких прибудовані до фундаментальної стіни міста. Ця знахідка підтверджує, що Ла-Алькудія була місцем першої метрополії та найбільшого іберійського міста в Контестані, що охоплювала частини сучасних провінцій Аліканте, Мурсія, Альбасете та Валенсія.

Фото: Francisco J. Díez Martín

Професор Альберто Лорріо з Університету Аліканте пояснює, що ці знахідки дають цінне уявлення про повсякденне життя в Ілічі та суспільні структури, які призвели до створення таких скульптур, як Дама з Ельча.

Цікаво, що збереженість руїн пояснюється рішенням давніх мешканців засипати внутрішні приміщення будинків перед тим, як покинути цю місцевість через часті повені. Воно дозволило археологам заглибитися в історію Ілічі без типового занепаду, характерного для стародавніх пам'яток.

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Після завершення фази розкопок і захисту місця, дослідники зосередилися на аналізі знайдених артефактів. У майбутньому розкопки будуть продовжені, щоб розкрити більше про ранні етапи іберійського поселення в цьому районі.

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