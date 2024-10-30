Жуткий знак грядущего будущего запечатлели из космоса: кто "налил воду" в арктический ледник (фото)

Огромный синий "талый пруд" на вершине арктического ледника запечатлели из космоса и это лишь первый звоночек.

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Еще в 2014 году ученые впервые засняли из космоса огромный, усеянный айсбергами бассейн ярко-голубой талой воды, стоящей на вершине ледника на Аляске. Тревожная новость заключается в том, что по мере потепления планеты подобных "талых прудов" становится все больше в Арктике, при этом они существенно увеличивают скорость потери льда в регионе, пишет Live Science.

Поразительный талый пруд усеян сотнями крошечных айсбергов и имеет ширину около 700 метров в самой широкой точки. Яркий синий цвет бассейна создает впечатление, что он исключительно глубокий, впрочем, ученые считают, что это лишь иллюзия. Исследование 2022 года показало, что средняя глубина таких талых прудов в среднем составляет около 22 сантиметров. Впрочем, точная глубина пруда на снимке все еще неизвестна.

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Ледяная лагуна была обнаружена и запечатлена прибором Multiple Altimeter Beam Experimental Lidar (MABEL) на борту самолета ER-2 NASA — специальный исследовательский самолет, способный летать вдвое выше коммерческих бортов. Самолет облетал территорию в рамках более широкого исследования талых арктических прудов и сделал сотни похожих фотографий. Но этот пруд был одним из самых больших из тех, которые заметили ученые.

Известно, что талые пруды образуются в конце весны и начале лета, когда лет тает от тепла, в результате чего в углублениях скапливается вода. Ученые отмечают, что эти особенности всегда присутствовали в Арктике, но в последние годы стали значительно более распространенными. Предполагается, что увеличение их количества связано с изменением климата, вызванного деятельностью человека.

Талые пруды обычно образуются на морском льду большими скоплениями Фото: NASA Goddard Space Flight Center

Исследователи также обеспокоены увеличением талых прудов в Арктике, поскольку темно-синие "лужи" поглощают значительно больше солнечного света, чем снег и лед. В результате пруды нагреваются быстрее и все больше льда вокруг них тает. Эта "положительная обратная связь" может в конечном итоге вызвать эффект неуправляемого движения, при котором скорость таяния экспоненциально увеличивается.

Ученые пришли к выводу, что количество талых прудов, появляющихся каждое лето, является хорошим предиктором минимальной площади морского арктического льда в год. Однако, несмотря на важность мониторинга этих талых прудов, некоторые исследователи говорят, что мы все еще недостаточно их понимаем, чтобы делать такие прогнозы.

В статье 2023 года группа ученых утверждала, что наблюдения за талыми прудами в Арктике весьма ограничены, а потому сложно делать прогнозы, а также понять их влияние на ускорение таяния льда в регионе. Все это, увы, усиливает неопределенность в отношении роли талых прудов в климатическом кризисе. Впрочем, ученые сходятся во мнении, что пробелы можно заполнить, увеличив объем воздушных наблюдений за Арктикой.

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