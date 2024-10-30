Тревожный рекорд. Гора Фудзи остается "голой" дольше, чем когда-либо прежде в истории

Исследователи зафиксировали новый антирекорд самой высокой горы Японии — вершина остается без снега дольше, чем когда-либо прежде.

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Гора Фудзи — самая высокая гора Японии обычно покрывается снегом уже к началу октября, но не в этот раз. Ученые только что зафиксировали новый антирекорд — вершина Фудзи все еще остается "голой", несмотря на то, что на пороге уже ноябрь, пишет BBC.

Исследователи встревожены таким ходом событий, но связывают отсутствие снега на вершине Фудзи с глобальным потеплением и необычно теплой погодой. В этом году снегопадов не наблюдалось, а метеорологи зафиксировали в Японии самое жаркое лето за всю историю наблюдений: температура с июня по август была на 1,76°C выше средней.

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В сентябре температура продолжала оставаться выше ожидаемой, поскольку северное положение субтропического струйного течения позволило более теплому южному потоку воздуха проходить над Японией. В результате вершина горы Фудзи продолжает быть без снега, что стало новым антирекордом — это самый длинный "голый" период за всю историю наблюдений. Отметим, что записи начали впервые вести 130 лет назад.

Исследователи отмечают, что струйное течение — это быстрое течение воздуха, движущееся вокруг Земли. Оно возникает, когда более теплый воздух с юга встречается с более холодным воздухом с севера.

По данным метеорологического общества Японии, в прошлом месяце почти в 1500 районах были зафиксированы "чрезвычайно жаркие" дни, когда температура достигала или превышала отметку в 35°C. Известно, что для превращения дождя в снег температура должна быть около нуля градусов, а потому вершина Фудзи все еще остается "голой".

В октябре жара в Японии немного спала, однако метеорологи отмечают, что температура все еще оставалась выше среднего. В то же время приближение ноябре без снега знаменует самое долгое ожидание снежной шапки на вершине в году с момента первого сбора данных в 1894 году.

Отметим, что предыдущий рекорд длительного отсутствия снега на вершине Фудзи был зафиксирован дважды: в 1955 и 2016 годах. Впрочем, по словам синоптика из местного метеорологического управления Ютака Кацуты, отдельное событие нельзя автоматически списать на изменение климатолога, но такой ход событий соответствует тому, что климатологи прогнозируют в условиях потепления по всему земному шару.

Известно, что гора Фудзи расположена к юго-западу от Токио и является самой высокой вершиной в Японии — ее высота составляет 3776 метров. В ясный день вулкан, извергавшийся в последний раз чуть более 300 лет назад, виден из японской столицы.

К слову, гора Фудзи также занимает видное место в исторических японских произведениях искусства, включая гравюры на дереве. В прошлом году более 220 000 человек совершили восхождение на вершину в период с июля по сентябрь.

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