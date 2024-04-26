В Японии решили спрятать от туристов популярную гору с вулканом Фудзи: что произошло (фото)

Туристы паркуются, где хотят, игнорируют правила дорожного движения и замечания охранников, мусорят на тротуаре, а также лезут на крышу стоматологической клиники, чтобы сделать фото.

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В Японии в городе Фудзикавагутико решили бороться с наплывом невоспитанных туристов. Им решили ограничить доступ к популярной горе Фудзи, накрыв вид на нее сеткой. Об этом сообщает The Guardian.

Власти города называют такой шаг "печальным и последним мероприятием". Все из-за набегов невоспитанных иностранных туристов в город, желающих сделать фото горы Фудзи. Место на фоне горы, которое облюбовали туристы для фотографирования, загородят специальной сеткой высотой 2,5 метра и длиной 20 метров.

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"К сожалению, мы вынуждены это делать из-за некоторых туристов, которые не уважают правила, оставляя мусор и игнорируя правила дорожного движения", — прокомментировал такое решение представитель города.

Он рассказал, что туристы паркуются, где хотят, игнорируют ПДД и замечания охранников, лезут на крышу стоматологической клиники, чтобы сделать фото, мусорят на тротуаре и тому подобное.

"Город хотел бы, чтобы его не заставляли принимать меры", — сказал чиновник, добавив, что текущий план предусматривает, что защитный экран будет работать, пока ситуация не улучшится.

Гора Фудзи: что известно

Фудзи или Фудзисан — действующий базальтовый стратовулкан в Японии. Является частным владением и находится в собственности синтоистского Большого храма Хонгу Сэнгэн, в котором хранится дарственная от сёгуна Токугава Хидетада, датируемая 1609 годом. Самая высокая гора страны, высотой 3 776 м. Главный пик вулканической гряды Фудзи.

Напомним, что жители Канарских островов объявили голодовку и требуют выгнать всех туристов. Они обвиняют их в ухудшении условий проживания, ухудшении экологии и высоких ценах.

Ранее сообщалось, что жители самого популярного среди туристов городка Гальштат в Австрии решили уменьшить количество туристов. Для этого они решили лишить их красивых селфи.